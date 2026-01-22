To kolejny przypadek, gdy Rosjanie przypadkowo uderzają we własne miasto. Część tych zdarzeń nie jest komentowana przez władze, a o ich wystąpieniu donoszą m.in, sami mieszkańcy zbombardowanych miejscowości oraz blogerzy.

Uderzenie blisko Krasnodaru. Rosjanie mieli zbombardować własne miast

O niedawnym incydencie w Nowej Adygei raportuje m.in. kanał "Wojennyj Oswiedomitiel" (pl. "Wojenny Informator") na Telegramie. Z wpisu wynika, że rosyjski pocisk przeciwlotniczy wystrzelony z systemu rakietowego identyfikowanego jako S-300 lub S-400 zboczył z kursu i uderzył w parking i uszkodziła pobliskie budynki mieszkalne.

Z kolei kanał Supernova+ twierdzi, że pocisk uderzył bezpośrednio w jeden z budynków. Murat Kumpiłow, szef władz autonomicznej republiki Adygei stwierdził natomiast, że "odnotowano uderzenie bezzałogowego statku powietrznego" w dzielnicy Takhtamukaj.

ZOBACZ: Burza w Davos. Współpracownik Trumpa wygwizdany

Według urzędnika pożar dotknął wielorodzinny budynek mieszkalny i parking dla samochodów w Nowej Adygei. Dodał, że "wszyscy, którzy tego potrzebują, otrzymają niezbędną pomoc" i że władze zapewnią tymczasowe zakwaterowanie, Nie podał jednak, czy ktoś został ranny.

Ukraińcy polują na rosyjskie systematy. Niszczą obronę powietrzną

Informacja podawana przez Kumpiłowa jest podawana w wątpliwość przez analityków, którzy wskazują, że efekty uderzenia obserwowane w mediach społecznościowych są typowe dla pocisku przechwytującego

Władze Krasnodaru położonego po drugiej stronie rzeki Kubań od Nowej Adygei, poinformowały, że w mieście nie odnotowano żadnych zniszczeń po tym, jak obrona przeciwlotnicza odparła atak dronów.

ZOBACZ: "To jest dobre posunięcie". Kosiniak-Kamysz chwali prezydenta

Jednocześnie centrala operacyjna obwodu krasnodarskiego poinformowała, że ​​zagrożenie ze

strony dronów utrzymuje się w kilku obszarach przybrzeżnych, a na lotniskach w Krasnodarze, Soczi i Gelendżyku wprowadzono tymczasowe ograniczenia.

Wcześniej ukraińska służba bezpieczeństwa poinformowała o zniszczeniu lub zneutralizowaniu wielu rosyjskich systemów obrony powietrznej, w tym S-300 i S-400, w ramach szerszej kampanii przeciwko rosyjskiej sieci obrony powietrznej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni