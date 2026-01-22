Ogłoszono nominacje do Oscarów. Na liście dwoje Polaków

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła listę nazwisk aktorów oraz filmowców nominowanych do Oscara. W kategorii "krótkometrażowy film animowany" wspomniano o Polaku Macieju Szczerbowskim. Doceniono go za pracę przy produkcji "The Girl Who Cried Pearls".

Szczerbowski to współautor krótkometrażowej animacji „The Girl Who Cried Pearls”. Wraz z Chrisem Lavisem pracował również nad filmem "Madame Tutli-Putli" z 2007 roku, który otrzymał dwie nagrody w Cannes oraz nominację do Oscara. "The Girl Who Cried Pearls" opowiada historię biednego chłopca, zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej.

Małgorzata Turzańska ma szansę na otrzymanie statuetki w związku z pracą nad kostiumami do filmu "Hamnet". To autorka strojów do takich produkcji jak "Stranger Things", "Aż do piekła", "Zielony Rycerz. Green Knight". Przygodę z filmem rozpoczynała jako asystentka Agnieszki Holland, szybko odkryła jednak, że jej prawdziwą pasją są kostiumy. Ukończyła studia na Wydziale Scenografii i Kostiumu na praskim DAMU oraz Tisch School of the Arts w Nowym Jorku.

Poznaliśmy nominowanych do Oscarów. Wśród nich dwoje Polaków

Za najlepszy krótkometrażowy film animowany mogą zostać uznane także produkcje takie jak "Butterfly", "Wiecznie zielony", "Plan emerytalny" oraz "The Three Sisters". Za najlepsze kostiumy docenione mogą zostać dodatkowo "Avatar: Ogień i popiół" "Frankenstein", "Wielki Marty" i "Grzesznicy".

Najlepszym filmem animowanym pełnometrażowym może zostać okrzyknięta któraś spośród tych pozycji: "Arco", "Elio", "K-popowe łowczynie demonów", "Mała Amelia", "Zootopia 2".

Wśród pozycji, które mogą zostać okrzyknięte najlepszym pełnometrażowym filmem dokumentalnym, znajdują się: "Prawo Alabamy", "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle", "Cutting Through Rocks", "Pan Nikt kontra Putin" oraz "Idealna sąsiadka".

O tytuł najlepszego krótkometrażowego filmu dokumentalnego powalczą natomiast: "Wszystkie puste pokoje", "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud", "Children No More: Were and are Gone", "Diabeł ma zajęcie" i "Perfectly A Strangeness".

Za najlepszy film międzynarodowy uznane mogą zostać "Tajny agent" (Brazylia), "To był zwykły przypadek" (Francja), "Wartość sentymentalna"(Norwegia), "Sirât"(Hiszpania) lub "Głos Hind Rajab"(Tunezja).

Ogłoszono nominacje do Oscarów. Te produkcje powalczą o nagrodę

Mianem najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego mogą zostać okrzyknięte: "Butcher's Stain", "A friend of Dorothy"

"Jane Austen's Period Drama", "The singers" lub "Two people exchanging saliva". Za najlepszy casting docenione mogą zostać filmy "Hamnet", "Wielki Marty", "Jedna bitwa po drugiej", "Tajny agent" oraz "Grzesznicy".

Oscary za najlepsze zdjęcia mają okazję zgarnąć takie produkcje jak: "Bugonia", "F1", Frankenstein", "Wielki Marty", "Jedna bitwa po drugiej", "Tajny agent", "Wartość sentymentalna", "Grzesznicy", "Sny o pociągach" oraz wspomniany "Hamnet".

Do Oscarów za najlepszą reżyserię nominowani zostali Chloe Zhao ("Hamnet"), Josh Safdie ("Wielki Marty"), Paul Thomas Anderson ("Jedna bitwa po drugiej"), Joachim Trier ("Wartość sentymentalna") oraz Ryan Coogler ("Grzesznicy").

Mogą zostać okrzyknięci najlepszymi aktorami. Zawalczą o Oscara

Statuetka dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej mogą otrzymać Jessie Buckley (za rolę w filmie "Hamnet"), Rose Byrne ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), Renate Reinsve ("Wartość sentymentalna") oraz Emma Stone ("Bugonia").

Za najlepszego aktora pierwszoplanowego mogą zostać uznani natomiast Timothee Chalamet (za rolę w filmie "Wielki Marty), Leonardo DiCaprio ("Jedna bitwa po drugiej"), Ethan Hawke ("Blue Moon"), Michael B. Jordan ("Grzesznicy") i Wagner Moura ("Tajny agent").

Za najlepszą aktorkę drugoplanową mogą zostać uznane Elle Fanning ("Wartość sentymentalna"), Inga Ibsdotter Lilleaas ("Wartość sentymentalna"), Amy Madigan ("Zniknięcia"), Wunmi Mosaku ("Grzesznicy") oraz Teyana Taylor ("Jedna bitwa po drugiej").

Najlepszym aktorem drugoplanowym okrzyknięty zostanie z kolei Benicio Del Toro ("Jedna bitwa po drugiej", Jacob Elordi ("Frankenstein"

Delroy Lindo, "Grzesznicy"), Sean Penn ("Jedna bitwa po drugiej") lub Stellan Skarsgård ("Wartość sentymentalna").

Statuetka za najlepszą charakteryzację i fryzury może trafić do osób pracujących przy filmach "Frankenstein", "Kokuho", "Grzesznicy", "Smashing Machine" i "Brzydka siostra".

