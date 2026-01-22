"O świcie i po zmroku". Policja ostrzega kierowców przed nietypowym zagrożeniem

Polska

Policjanci z Olsztyna ostrzegają kierowców przed zagrożeniem, o którym zimą łatwo zapomnieć. Dzikie zwierzęta opuszczają lasy i pola, niespodziewanie pojawiając się na jezdni i stwarzają realne ryzyko groźnych wypadków. Jako przykład mundurowi opublikowali nagranie przedstawiające spłoszone stado kilkudziesięciu jeleni.

Stado jeleni na śnieżnym polu obok drogi szybkiego ruchu
KWP w Olsztynie / Facebook x PAP/Grzegorz Momot
Policja ostrzega przed dzikimi zwierzętami na drogach zimą

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie opublikowała w mediach społecznościowych nietypowe ostrzeżenie dla kierowców.

 

Mundurowi zawrócili uwagę, że także zimą na terenach pól i lasów często pojawiają się dzikie zwierzęta, które mogą niespodziewanie wtargnąć na jezdnię, stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dzikie zwierzęta na drodze. Policja radzi, jak uniknąć zderzenia

W związku z tym zaapelowano o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach zalesionych oraz na odcinkach dróg przebiegających w pobliżu pól. 

 

ZOBACZ: Pod jego domem zamieszkał niedźwiedź. "Wyskoczyłem z łóżka"

 

Funkcjonariusze radzą, by dostosować prędkość do warunków panujących na drodze i zachować czujność - szczególnie o świcie i po zmroku

 

"Pamiętaj, że zwierzęta poruszają się w stadach - po jednym osobniku mogą pojawić się kolejne" - przestrzegają policjanci publikując również nagranie, na którym widać stado kilkudziesięciu jeleni, które uciekają w popłochu. 

 

 

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Awantura w KRS. W środku policja, doszło do przepychanek
Agata Sucharska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BEZPIECZEŃSTWODROGIDZIKIE ZWIERZĘTAJAZDAKIEROWCYNIEBEZPIECZEŃSTWOOLSZTYNOSTRZEŻENIEPOLICJAPOLSKAZAGROŻENIEZIMAZWIERZĘTA NA DRODZE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 