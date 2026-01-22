Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie opublikowała w mediach społecznościowych nietypowe ostrzeżenie dla kierowców.

Mundurowi zawrócili uwagę, że także zimą na terenach pól i lasów często pojawiają się dzikie zwierzęta, które mogą niespodziewanie wtargnąć na jezdnię, stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dzikie zwierzęta na drodze. Policja radzi, jak uniknąć zderzenia

W związku z tym zaapelowano o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach zalesionych oraz na odcinkach dróg przebiegających w pobliżu pól.

ZOBACZ: Pod jego domem zamieszkał niedźwiedź. "Wyskoczyłem z łóżka"

Funkcjonariusze radzą, by dostosować prędkość do warunków panujących na drodze i zachować czujność - szczególnie o świcie i po zmroku.

"Pamiętaj, że zwierzęta poruszają się w stadach - po jednym osobniku mogą pojawić się kolejne" - przestrzegają policjanci publikując również nagranie, na którym widać stado kilkudziesięciu jeleni, które uciekają w popłochu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni