Nie tylko chorzy, ale i głodni? Mniej pieniędzy na żywienie pacjentów

Z końcem ub.r. Ministerstwo Zdrowia wygasiło pilotaż programu "Dobry posiłek", na który od 2023 r. przeznaczono ponad miliard złotych. Przystąpiły do niego 582 placówki, zatem na lepsze karmienie mogła liczyć większość chorych - ustalili dziennikarze "DGP".

Dzienna stawka żywieniowa podczas pilotażu wynosiła 25,62 zł. Wcześniej budżet ten nie przekraczał 10 zł na jednego pacjenta, a jego dokładnej wysokości decydowali dyrektorzy szpitali.

Nowa stawka żywieniowa od NFZ. Posiłki mają dobierać lekarze

Resort zdrowia postanowił działać prewencyjnie. Aby nie dopuścić do powrotu stosowanych w wielu placówkach praktyk, mających obniżyć koszty wyżywienia, co odbywało się ze szkodą hospitalizowanych, ministerstwo w grudniu ub. r. wprowadziło rozporządzenie określające standard wyżywienia we wszystkich szpitalach.

Jedzenie w szpitalach ma być zbilansowane, urozmaicone, dobrane przez lekarza do potrzeb danego pacjenta, a także uwzględniać uwarunkowania kulturowe.

Według "DGP" stawka żywieniowa - ustalona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - ma wynosić 21 zł, a dla kobiet w ciąży 23,50 zł. Wdrożenie nowego standardu żywieniowego ma nastąpić w przewidzianym okresie przejściowym.

ZOBACZ: Gigantyczne zarobki lekarzy w państwowych szpitalach. Były szef MSZ wskazuje na błędy systemu

Dyrektorzy placówek medycznych, z którymi skontaktowali się reporterzy "DGP", twierdzą, że utrzymanie jakości posiłków na dotychczasowym poziomie jest niemożliwe przy nowej stawce. Zwracają też uwagę, że za sprawą pilotażu pieniądze kierowane były do placówek oddzielnym strumieniem, co eliminowało pokusę, żeby kupować za nie np. leki. Natomiast teraz sytuacja ta może się zmienić.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni