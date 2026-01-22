Ukraiński przywódca po raz kolejny spotka się z Karolem Nawrockim. Prezydent Polski przekazał tę informację podczas spotkania z dziennikarzami w czasie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w szwajcarskim Davos.

- Spotkam się z panem prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend - powiedział prezydent.

- Jeśli chodzi o rocznicę, to nie mam takich planów, aby jechać do Kijowa, czy na Ukrainę - mówił Nawrocki, odpowiadając na pytanie, czy wybiera się do ukraińskiej stolicy w związku ze zbliżającą się czwartą rocznicą wybuchu wojny.

Nawrocki o rozmowach z Trumpem. "Mówię mu to zupełnie otwarcie"

Prezydent zaznaczył przy tym, że kwestie Ukrainy i rosyjskich ataków są istotne dla Polski pod względem bezpieczeństwa.

- O tym także rozmawialiśmy z prezydentem Donaldem Trumpem, jakie rozstrzygnięcia byłyby dla Polski najlepsze. Oczywiście zatrzymanie śmierci żołnierzy i cywilów w Ukrainie. Myślę, że dla całego świata jest to rzeczą niezbędną - powiedział polski prezydent, który w środę spotkał się z przywódcą USA.

- Dla Polski bardzo ważne jest trwałe porozumienie, trwały pokój pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską, bo ja - tak jak powtarzam publicznie, jak mówię także w czasie rozmów z prezydentem Trumpem, zupełnie otwarcie - w żaden sposób nie ufam Władimirowi Putinowi - podkreślił. Dodał, że dla Polski pokój, który "będzie tylko możliwością do zmobilizowania sił Federacji Rosyjskiej i ataku za 5, 10, 15 lub 20 lat, nie jest dobrym rozwiązaniem".

Podsumowując swój udział WEF Nawrocki stwierdził, że udało się osiągnąć wszystkie cele, które były zakładane przed wyjazdem do Davos. - Wyjeżdżamy z pełnym przekonaniem, że stanowisko Polski, ale też wszystkie kwestie ekonomiczne i gospodarcze zostały podkreślone -powiedział.

adg / polsatnews.pl