Rafał Leśkiewicz poinformował, że w obchodach 163. rocznicy wybuchu powstania styczniowego wezmą udział trzej prezydenci: Karol Nawrocki, Wołodymyr Zełenski i Gitanas Nausėda. - Spotkają się m.in. na mszy świętej w archikatedrze wileńskiej - uściślił, dodając, że spotkanie odbywać się będzie w "bardzo ciekawej formule".

- To jest taki element spajający, ta wspólna historia walki, wtedy z carską Rosją, a teraz walki Ukraińców z Federacją Rosyjską. To jest taka paralela historyczna, ale stanowiąca dobrą płaszczyznę do rozmów - przekonywał rzecznik prezydenta.

Spotkanie Nawrocki - Zełenski. Przywódcy będą rozmawiać w Wilnie

- Na pewno panowie prezydenci będą ze sobą rozmawiali, po to też się spotykają, nie tylko dla samych obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego, ale także by porozmawiać o ważnych sprawach politycznych - mówił Rafał Leśkiewicz.

Pytany o to, czy Nawrocki będzie próbował przekonać Zełenskiego na to, żeby zgodził się na demilitaryzację Donbasu, rzecznik prezydenta stwierdził, że rozmowa "nie powinna iść w tym kierunku". - Przede wszystkim warunki pokoju na Ukrainie muszą być takie, jakie zaakceptuje Ukraina, a nie takie, jakie ktoś by próbował Ukraińcom narzucać. Na pewno pan prezydent Karol Nawrocki stoi na twardym stanowisku, że warunki pokoju na Ukrainie muszą być wypracowane w drodze negocjacji, w których uczestniczy oczywiście prezydent Donald Trump - wskazał.

Przestrzegł jednak, że Rosjanom nie należy ufać. - Putinowi nie należy wierzyć. O tym mówił wielokrotnie prezydent Karol Nawrocki. Zobaczymy, jak się potoczą te rozmowy (pokojowe - red.). Przecież nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będą się toczyły rozmowy pokojowe w ciągu najbliższych dni czy tygodni - mówił Leśkiewicz.

Spór wokół Grenlandii. Leśkiewicz mówi o "sygnałach dawanych Federacji Rosyjskiej"

Rafał Leśkiewicz nie zgodził się z tezą, że działania Donalda Trumpa wokół Grenlandii odwróciły uwagę świata od wojny w Ukrainie. - Absolutnie nie, wręcz przeciwnie. Trzeba na to spojrzeć z perspektywy szerszej, geopolitycznej. I Wenezuela i Grenlandia, to jest wszystko jakby system naczyń połączonych w kontekście sygnałów dawanych Federacji Rosyjskiej - stwierdził.

Rzecznik prezydenta potwierdził, że kluczowym sojusznikiem, jeżeli chodzi o skomplikowane relacje z Federacją Rosyjską i wsparcie dla Ukrainy są kraje nordyckie. Poinformował też, że w dniach 10-12 marca w Polsce gościć będzie król Szwecji Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia - będzie to pierwsza wizyta monarchy w naszym kraju od 2011 r.

- To będzie znakomity moment do tego, żeby też porozmawiać o relacjach bilateralnych pomiędzy Szwecją a Polską. Przypomnę może tylko, że ta wymiana handlowa jest na poziomie 14 miliardów euro, a dodatkowo w Polsce funkcjonuje prawie 700 szwedzkich firm. Więc jest o czym rozmawiać, i na poziomie gospodarczym i na poziomie bezpieczeństwa - wskazał Leśkiewicz.

