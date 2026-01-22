Dr Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, że "jedynym atutem Europy tak naprawdę w tej chwili jest potężny rynek konsumencki, który jest atrakcyjny dla każdego" - zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Azji oraz Afryki. - Natomiast inne możliwości na przykład na rynkach finansowych, możliwości militarne, demografia i tak dalej, wszystko to przemawia przeciwko Europie - mówił w programie "Punkt Widzenia Jankowskiego".

Ekspert ocenił, że "Europa przegrała już wszystko". Stwierdził, że Stary Kontynent jest podzielony wewnętrznie, a "Stanom Zjednoczonym bardzo łatwo rozgrywać przeciwko sobie państwa europejskie, co widzimy także w ostatnich kilkudziesięciu godzinach".

Ekspert ocenił Trumpa. "Rekordowo duży odsetek niepoważnych wypowiedzi"

Chwedoruk uderzył bezpośrednio w Donalda Trumpa, mówiąc, że "odsetek jego niepoważnych wypowiedzi" jest "rekordowo duży na tle innych prezydentów Stanów Zjednoczonych". - Choć byli tacy, którzy dysponowali dużo mniejszym potencjałem intelektualnym niż on - powiedział ekspert.

PAP/EPA/MICHAEL BUHOLZER Donald Trump mówił w środę w Davos o sukcesach gospodarczych USA

Dodał, że Trump "reprezentuje te siły w amerykańskim biznesie, które wiązały się po pierwsze z tradycyjną produkcją, i po drugie z rynkiem surowców, np. ropy czy gazu". - Dla tych gałęzi biznesu pojawiły się strukturalne problemy - mówił, wskazując, że "Chiny mają wyższy niż Stany Zjednoczone odsetek produkcji przemysłowej", przez co są "po prostu sprawniejsze".

- Jeśli spojrzymy na przykład na listę sponsorów kampanii Trumpa, to nieprzypadkowo czołowe miejsca zajmują tam kompanie lotnicze, w których agenda ekologiczna wcześniej czy później stanie się problemem. I na to powinniśmy patrzeć, a nie na to, czy Trump mówi rzeczy poważne, czy nie, bo skutki jego działań, czy to nam się podoba, czy nie, a w dużym stopniu nam się nie podoba, są poważne - podsumował ekspert.

Eksperci komentowali przemówienie Trumpa. Mówili o "rzeczach, które są złe dla Europy"

Głos zabrał także dr Piotr Kusznieruk, wydawca "Dziennika Trybuna". Podkreślił, że globalizacja "zabrała miejsca pracy" w USA. Powiedział, że Amerykanie wcześniej "dzięki bardzo wygodnemu porozumieniu z Bretton Woods mogli sobie dowolnie drukować dolara w sytuacji powojennej, dlatego niespecjalnie przejmowali się utrzymywaniem własnego przemysłu".

- Amerykanie przez to, że byli bardzo w wygodnym porozumieniu z Bretton Woods i mogli sobie dowolnie drukować dolara w sytuacji powojennej, to niespecjalnie przejmowali się utrzymywaniem własnego przemysłu. W związku z tym ten przemysł wynosili poza Stany Zjednoczone, bo im się po prostu w Chinach taniej produkowało i głównie zadowalali się marżą i skupili na dwóch domenach. Na produkcji pieniądza i budowaniu rynku finansowego wewnątrz Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście są koncerny, Big Techy, które dyktują warunki na świecie w tym zakresie - wymieniał ekspert.

Eksperci komentowali przemówienie Trumpa. "Europa jest podzielona"

Kusznieruk wskazał, że "nie ocenia tak źle sytuacji europejskiej", gdyż w Europie znacznie łatwiej będzie wrócić do reindustrializacji" niż w przypadku Stanów Zjednoczonych. Powiedział, że "mimo podzielenia Europy" na kontynencie jest wiele krajów, gdzie przemysł jest mocno rozbudowany. W tym kontekście wspomniał m.in. o Niemczech, Francji oraz Włoszech.

- To Stany Zjednoczone wyczyściły się z produkcji przemysłowej, prawie zlikwidowały swoją klasę średnią na korzyść oligarchicznych takich układów tych szefów Big Techów, gdzie Elon Musk mówi o majątku na poziomie kilkuset miliardów, a być może biliona złotych - mówił ekspert, oceniając, że "w Europie takich rozbieżności nie ma".

Kusznieruk zgodził się natomiast z Chwedorukiem, że "Europa jest podzielona". Mówił, że "nie dba ona o swoje euro", a także że "doprowadziła do tego, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej", przez co zmniejszył się jej wpływ na globalne PKB".

Trump przemawiał w Davos. Mówił o historycznej transformacji USA

Amerykański prezydent podczas swojego środowego przemówienia w Davos skupił się na wymienianiu swoich sukcesów, które - w jego ocenie - doprowadzają do historycznych zmian gospodarczych. Powiedział, że tamtejsza gospodarka "jest na drodze do wzrostu na poziomie dwa razy większym, niż przewidział w kwietniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy". - A moja polityka wzrostu oraz ceł powinna dać jeszcze wyniki znacznie wyższe. Tak uważam - mówił.

Trump ocenił także, że Stany Zjednoczone są "na czele świata" również w kontekście sztucznej inteligencji. Mówił, że "kiedy USA rozkwitają, cały świat rozkwita" oraz podkreślił, że jego kraj jeszcze nigdy nie był w tak dobrej sytuacji gospodarczej, jak za jego rządów. Amerykański prezydent udzielił również rady europejskim przywódcom, aby ci podążali za amerykańską strategią rozwoju.

