Druga waloryzacja emerytur 2026. Wszystko zależy od dwóch czynników

Waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest każdego roku od 1 marca na podstawie tzw. wskaźnika waloryzacji.

"To średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym" - wynika z zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

iStock Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku - jakie są warunki drugiej waloryzacji?

W określonych przypadkach rząd może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej, drugiej waloryzacji. Są jednak dwa warunki. Po pierwsze inflacja musi przekroczyć 5 proc. Po drugie musi zostać przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nie trafił on jeszcze do prac sejmowych.

Ile rząd zaplanował w budżecie na świadczenia emerytalne i rentowe?

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2026 rok wszystkie zaplanowane wydatki państwa składają się na sumę 918,9 mld zł. Z tego 31,8 mld zł przeznaczonych zostanie na 13. i 14. emerytury, natomiast waloryzacja kosztować będzie państwo ok. 22 mld zł.

ZOBACZ: Waloryzacja emerytur w 2026 r. Tyle seniorzy dostaną "na rękę"

Zgodnie z zapisami ustawy o emeryturach i rentach waloryzacja może wyłącznie podwyższyć wysokość pobieranych świadczeń. Jej skutkiem nigdy nie może być obniżenie kwoty wypłacanych rent lub emerytur.

Zasady waloryzacji rent i emerytur

"Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu" - wynika z zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

Waloryzacji podlega wysokość wspomnianej kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru obowiązującej ostatniego dnia lutego. Co ważne, obejmuje wyłącznie świadczenia przyznane przed 1 marca. Wszystkie późniejsze zostają uwzględnione w tym procesie dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

ZOBACZ: Najważniejsze zmiany dla seniorów od 2026 roku. Możliwy nowy program

Jak już wcześniej wspomniano, druga waloryzacja przeprowadzana jest tylko, gdy inflacja przekroczy 5 proc. Z założeń Ministerstwa Finansów wynika jednak, że średnioroczna inflacja konsumencka w 2026 roku uplasuje się na poziomie 3,0 proc. Rada Polityki pieniężnej NBP ma z kolei cel, aby utrzymać inflację na poziomie 2,5 proc.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Domański na forum w Davos: Musimy unikać wojny handlowej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl