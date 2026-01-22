Wezwanie szefa misji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) przez ukraiński resort ma związek z wpisem opublikowanym przez tę organizację w ub. tygodniu.

"Niedawne ataki na krytyczną infrastrukturę na Ukrainie i w Rosji pozbawiły miliony ludzi dostępu do prądu, wody i ogrzewania, a temperatury w Kijowie, Dnieprze, Doniecku, Biełgorodzie i innych regionach są niskie" - przekazano we wpisie umieszczonym na platformie X. Organizacja humanitarna zaznaczyła, że "ataki powodujące nieproporcjonalne szkody dla ludności cywilnej, w tym poprzez pozbawienie jej dostępu do podstawowych usług takie jak elektryczność i ogrzewanie, które są obecnie niezbędne do przetrwania, są zakazane".

Ukraina reaguje na wpis MKCK. "Haniebne i niedopuszczalne"

Stanowisko Czerwonego Krzyża wywołało rekcję wśród przedstawicieli ukraińskich władz. Szef dyplomacji Andrij Sybiha nazwał je "haniebnym", stwierdzając, że "stawianie znaku równości moralnej odpowiedzialności pomiędzy agresorem a państwem broniącym się jest niedopuszczalne".

ZOBACZ: Szef NATO jasno o Trumpie. "Powinniśmy się cieszyć, że tam jest"

"W przeciwieństwie do Rosji, Ukraina działa w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego i naszego niezbywalnego prawa do samoobrony. Nic dziwnego, że reputacja Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża jest w kryzysie z powodu oświadczeń tuszujących rosyjskie zbrodnie wojenne i podważających wiarygodność organizacji - ocenił ukraiński minister. Zaznaczył, że Ukraina atakuje wyłącznie cele wojskowe.

Zgodnie z zapowiedziami Sybihy do siedziby ukraińskiego MSZ wezwano szefa delegacji MKCK w celu wezwania wyjaśnień.

Wyjaśnienia MKCK. "Uznali to za niewłaściwe"

"Kijów oczekuje, że Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zajmie wyraźniejsze stanowisko i będzie prowadził poprawną komunikację publiczną w sprawie przyczyn cierpień humanitarnych na Ukrainie" - czytamy w komunikacie resortu.

Strona ukraińska zaapelowała do MKCK o wzmożenie wysiłków mających na celu umożliwienie swobodnego dostępu do ukraińskich jeńców wojennych i cywilów nielegalnie przetrzymywanych przez Rosję. Jak donosi ukraińska agencja UNIAN, Juan-Pedro Scherer zapewnił, że zespół MKCK w Kijowie doskonale rozumie rzeczywistą sytuację humanitarną i na własnej skórze odczuwa konsekwencje rosyjskich ataków.

ZOBACZ: Szef NATO jasno o Trumpie. "Powinniśmy się cieszyć, że tam jest"

Obie strony zgodziły się na wzmocnienie dialogu, w szczególności przeprowadzenie dodatkowych konsultacji, które powinny pomóc MKCK lepiej zrozumieć skalę kryzysu humanitarnego na Ukrainie i aktywniej pracować nad zapewnieniem dostępu do pojmanych i zatrzymanych cywilów.

"Przedstawiciele MKCK uznali za niewłaściwe próby zrównania odpowiedzialności stron i zgodzili się z potrzebą zmiany podejścia do komunikacji" - czytamy na łamach UNIAN.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyspa Bornholm bez prądu. Energii nie ma w żadnym gospodarstwie domowym Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

adg / polsatnews.pl