Według doniesień włoskich mediów, kilkudniowe ulewy, burze, sztorm i porywisty wiatr na Sycylii, Sardynii i w Kalabrii spowodowały straty sięgające miliardów euro. Największe szkody zanotowano na wybrzeżu w wielu miastach i miejscowościach, gdzie rekordowo wysokie fale wdarły się na ląd niszcząc budynki, drogi i promenady.

Wielkie zniszczenia przez cyklon Harry. Wstrząsające nagranie z monitoringu

"Corriere della Sera" podkreśla, że na południu Włoch tzw. cyklon Harry wyrządził ogromne zniszczenia które spowodowały fale o wysokości nawet 16 metrów. Wiele domów mieszkalnych jest pełnych wody i piasku.

Jak wynika ze wstępnych obserwacji, tylko na Sycylii zdewastowany jest 100-kilometrowy odcinek wybrzeża. Gazeta relacjonuje, że w miasteczku Santa Teresa di Riva zarejestrowano "apokaliptyczne sceny".

W popularnej miejscowości turystycznej Giardini Naxos woda wdarła się na plaże, do lokali gastronomicznych i domów. W pobliskiej Taorminie zrujnowane są fragmenty promenady. Zalane zostały tory kolejowe na trasie między Mesyną a Katanią. W tym drugim mieście morze wdarło się na ulice.

Media społecznościowe obiegło nagranie z monitoringu, na którym widać, jak fala wody zalewa salę we włoskiej restauracji nad morzem w Katanii.

WIDEO: Cyklon Harry zaatakował. Wielkie zniszczenia na południu Włoch

Liczenie strat we Włoszech. Władze chcą ogłoszenia stanu wyjątkowego

Władze Mesyny wezwały na pomoc wojsko. Liczenie strat dopiero się rozpoczęło. Według jedynie wstępnych szacunków, przedstawionych przez szefa władz regionu Sycylia Renato Schifaniego szkody wynoszą ponad pół miliarda euro. Schiafini zapowiedział, że wezwie rząd do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Podobny wniosek zapowiedział też radny ds. budżetu Sardynii, Giuseppe Meloni.

Na Sardynii, nad którą również przeszedł żywioł, największe straty są na południu wyspy, między innymi w rejonie miejscowości Nula, Capoterra i Pula. Wiele najpopularniejszych latem plaż zostało zalanych i zniszczonych przez żywioł.

Także w Kalabrii odnotowano poważne szkody. W miejscowości Melito Porto Salvo fale morskie zburzyły sto metrów promenady. W niektórych częściach tego regionu w ciągu czterech dni spadło tyle deszczu, ile średnio w ciągu pół roku.

