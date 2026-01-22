Czarna seria w Hiszpanii. Trzeci wypadek kolejowy w ciągu pięciu dni

Telewizja RTVE donosi, że do czwartkowego wypadku doszło w wyniku zderzenia pociągu z dźwigiem. Na miejscu pojawiły się służby, które pracują nad usunięciem maszyn.

Hiszpański operator kolejowy Adif poinformował, że do wypadku doszło na linii Kartagena-Los Nietos.

Obecnie w tej okolicy ruch kolejowy jest wstrzymany. W komunikacie Adif poinformowano, że przyczyną wypadku było pojawienie się na torach dźwigu nienależącego do operatora kolejowego. Rzecznik służb ratunkowych regionu Murcja przekazał natomiast, że pociąg ani nie przewrócił się, ani nie wykoleił.

Choque de tren linea FEVE Cartagena Los Nietos con heridos

Seria wypadków kolejowych w Hiszpanii

Czwartkowy wypadek to nie pierwsze tego typu zdarzenie w ostatnich dniach. W niedzielę wieczorem Adif powiadomił o wykolejeniu się pociągów w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. W katastrofie zginęły co najmniej 43 osoby. Kolejne 123 zostały ranne.

Hiszpańskie służby zajmują się wyjaśnianiem przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Wstępnie wykluczono, aby doszło do niego z powodu nadmiernej prędkości lub błędu ludzkiego. Minister Puente przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że do kolizji doszło na prostym odcinku trasy, wyremontowanym w maju 2025 roku.

Na zdjęciach opublikowanych przez służby widać znaczny odcinek, gdzie brakuje szyn oraz skruszony betonowy podkład kolejowy. Pojawiają się hipotezy, które wskazują na to, że mogło dojść do sabotażu.

We wtorek doszło natomiast do wykolejenia się pociągu po zawaleniu muru oporowego na tory w pobliżu Barcelony. Rannych zostało co najmniej 20 pasażerów. Pięć osób odniosło poważne obrażenia.

Kolejny wypadek kolejowy w Hiszpanii. Pociąg zderzył się z dźwigiem

W środę hiszpański minister transportu Óscar Puente stwierdził, że istnieje "niezaprzeczalne podejrzenie", że ślady wykryte na kołach pociągów, które uczestniczyły w innych wypadkach, wskazują na wady torów. Zdaniem RTVE usterki na linii Madryt-Barcelona zgłaszane są do Adif od ponad półtora roku.

Sekretarz generalny związku kolei Semaf, Diego Martín, cytowany przez RTVE, wskazał, że w ostatnim czasie setki maszynistów zgłaszają incydenty do Adif i nie otrzymują żadnej odpowiedzi. - Nie wiemy, dlaczego te raporty, które składają maszyniści, nie są brane pod uwagę, ani czy stan infrastruktury jest już unormowany - mówił w wywiadzie dla Onda Cero.

Sekretarz generalny Semaf podkreślił, że maszyniści ryzykują "własne życie" w swojej pracy. Wskazał, że potrzebują oni gwarancji bezpieczeństwa od państwa, których nie otrzymują. Po ostatnich poważnych wypadkach kolejowych wprowadzane są tymczasowe ograniczenia prędkości.

