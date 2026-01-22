"Całe domy się trzęsły". Kilkadziesiąt zgłoszeń w Małopolsce

Jak przekazał w rozmowie z RMF FM przedstawiciel PCZK, pierwsze zgłoszenie w tej sprawie trafiło do Centrum w czwartek o godzinie 20:37. Łącznie było ich ponad 30. O silnym wstrząsie alarmowali mieszkańcy kilku okolicznych miejscowości, m.in. Zagórza, Wygiełzowa, Żarek czy Libiąża.

- Całe domy się trzęsły. Mieszkańcy uskarżali się na możliwe uszkodzenia konstrukcji dachów - powiedział rozgłośni Przemysław Jaśko.

Seria zgłoszeń w Małopolsce. Mieszkańcy skarżą się na wstrząs

Przyczyną zgłoszeń był najprawdopodobniej wstrząs, do którego doszło w kopalni węgla kamiennego "Janina" w miejscowości Libiąż. Informacja o jego sile zostanie podana w piątek rano po otrzymaniu dokładnych danych z Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Na ten moment nie ma również informacji o osobach poszkodowanych. Ostatni alert dot. wstrząsu w kopalni "Janina" o jakim poinformował Instytut, miał miejsce w środę około godz. 19.

Do najsilniejszego wstrząsu w kopalni "Janina" w Libiążu doszło po raz ostatni w 2015 roku. Jak podał Główny Instytut Górnictwa, wynosił on wówczas 3,6 punktów w skali Richtera. W związku z incydentem, kopalnia czasowo wstrzymała wydobycie węgla na jednej z trzech ścian.

