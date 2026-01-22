Burza w Davos. Współpracownik Trumpa wygwizdany

Jak przekazał "Financial Times", powołując się na świadków wydarzenia, podczas kolacji gospodarz - Larry Fink, szef jednej z największych firm inwestycyjnych BlackRock i współprzewodniczący WEF - usiłował załagodzić sytuację po prowokacyjnych wypowiedziach Lutnicka.

Część gości opuściła salę. Gazeta nie zdołała ustalić, co dokładnie powiedział Lutnick, ani też co odpowiadali mu jego adwersarze.

Poprzedniego dnia amerykański sekretarz opublikował w "FT" tekst, w którym zapowiedział, że amerykańska administracja jedzie do Davos, aby burzyć status quo.

"Jesteśmy tutaj w Davos, aby jasno powiedzieć jedno: dzięki prezydentowi Donaldowi Trumpowi kapitalizm ma w mieście nowego szeryfa" - oznajmił przedstawiciel waszyngtońskiej administracji.

Amerykański sekretarz wygwizdany. Owacje na stojąco dla premiera Kanady

Lutnick napisał również, że USA pod rządami Trumpa "podążają w nowym kierunku". "Jego administracja stawia Amerykę na pierwszym miejscu. Nie jedziemy do Davos, by wpasować się w szerszy obraz. Nie prosimy o pozwolenie ani nie zabiegamy o aprobatę. Jesteśmy tutaj, aby ogłosić: era Ameryki stawianej na ostatnim miejscu dobiegła końca" - ogłosił w artykule Lutnick.

Niezależny rosyjski portal Moscow Times zauważył, że - w przeciwieństwie do wystąpienia Lutnicka - wtorkowe przemówienie kanadyjskiego premiera Marka Carneya spotkało się z owacją na stojąco.

Carney oświadczył, że nie można "żyć w kłamstwie o wzajemnych korzyściach płynących z integracji, jeśli integracja staje się źródłem zniewolenia". Wezwał "mocarstwa średniej wielkości", takie jak Kanada, do współpracy. "Jeśli nie siedzisz przy stole, to jesteś w karcie dań" - przekonywał szef kanadyjskiego rządu.

Tegoroczna, 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbywa się pod hasłem "Duch dialogu". Rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa do piątku. Organizowane od 1971 r. WEF to jeden z najbardziej prestiżowych szczytów gospodarczo-politycznych na świecie. Uczestniczą w nim liderzy polityczni, w tym prezydenci i premierzy, a także przedstawiciele świata biznesu, nauki i kultury.

