Jako pierwsza o sprawie poinformowała Wirtualna Polska, wskazując, że były prezydent Polski Andrzej Duda razem ze swoją żoną Agatą Kornhauser-Dudą założyli spółkę komandytową o nazwie "Andrzej Duda PAAD". Zajmuje się ona doradztwem i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 19 grudnia 2025 roku.

ZOBACZ: Andrzej Duda uderzył w ministra Żurka. Nawiązał do jego... postury

Dane rejestrowe wskazują na to, że umowę zawarcia spółki sporządzono w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, gdzie również znajduje się siedziba spółki. Jej nazwa nawiązuje do funkcji, którą w poprzednich latach pełnił Duda. Powstała ona na bazie skrótowca PAD (Prezydent Andrzej Duda). Dodatkowa litera "a" wskazuje natomiast na to, że w nowym biznesie byłego prezydenta znaczącą rolę pełni także jego żona, Agata, która jest wspólniczką byłego prezydenta.

Andrzej Duda zaangażowany w nowy biznes. Udziały w spółce ma także jego żona

Udziały Agaty Kornhauser-Dudy wynoszą 10 tys. zł. W KRS można przeczytać, że przypada jej "ponadproporcjonalny udział w zysku -w stosunku do wkładu do spółki", który wynosi 50 proc. Żona byłego prezydenta jest komandytariuszem, czyli jej odpowiedzialność za zobowiązania jest ograniczona do wysokości ustalonej w umowie spółki sumy komandytowej.

Wielkość udziału Andrzeja Dudy to natomiast 500 tys. zł. Były prezydent jest w spółce komplementariuszem, co oznacza, że reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej długi bez ograniczeń, całym swoim majątkiem.

ZOBACZ: "To są negocjacje". Andrzej Duda o groźbach Trumpa wobec Grenlandii

Andrzej Duda PAAD zajmuje się "działalnością firm centralnych" oraz "doradztwem związanym z zarządzaniem". Dodatkowo spółka prowadzi "badania naukowe i prace rozwojowe", a także zajmuje się reklamą, badaniem rynku i opinii publicznej, projektowaniem czy fotografią. Spółka Dudów trudni się również tłumaczeniami, edukacją, pomocą społeczną (bez zakwaterowania) i obsługą rynku nieruchomości.

Andrzej Duda na emeryturze. Nie pozostaje bierny zawodowo

Andrzej Duda podjął działalność zawodową na emeryturze jeszcze w poprzednim roku. Po tym, jak urząd prezydenta objął Karol Nawrocki, Duda został członkiem rady nadzorczej Zen.com. Jest to polska firma zajmująca się innowacjami technologicznymi w sektorze finansów, często określana "polskim Revolutem".

Możliwe, że w przyszłości zaangażuje się jeszcze w jakiś biznes. W październikowym wywiadzie dla "Pulsu Biznesu" były prezydent mówił, że wraz ze swoimi współpracownikami pracuje nad stworzeniem think tanku. Zdradził, że nie wyklucza także powrotu do polityki. - Chciałbym, żeby gdzieś na obrzeżach polityki pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą w kwestiach rozwoju Polski i kontynuacji idei Trójmorza - mówił, dodając, że "nie zamyka drogi powrotu do aktywnej polityki".

Przez trzy pierwsze miesiące po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego Duda otrzymywał odprawę (równowartość prezydenckiej pensji). Od końca listopada pobiera on prezydencką emeryturę. Ujawnił za pośrednictwem portalu X, że wynosi ona 9,3 tys. zł netto.

ZOBACZ: "Żeby nie było spekulacji". Andrzej Duda pokazał swoją emeryturę prezydencką

Agata Kornhauser-Duda przed laty pracowała jako nauczycielka w jednym z krakowskich liceów. Po 10-letniej przerwie, związanej z pełnieniem obowiązków Pierwszej Damy, żona byłego prezydenta nie wróciła do pracy w oświacie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni