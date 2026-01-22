Delegacja USA w Moskwie. Rozpoczęło się spotkanie z Putinem

Krótko po godz. 21:00 (23:00 w Rosji) rosyjskie media propagandowe poinformowały, że samolot z przedstawicielami amerykańskiej delegacji wylądował w Moskwie. Wkrótce później Steve Witkoff i Jared Kushner spotkali się z Władimirem Putinem. W czasie rozmów obecni są również doradca ds. międzynarodowych Jurij Uszakow i specjalny wysłannik rosyjskiego przywódcy Kiriłł Dmitriew.

Według zapowiedzi, rozmowy dotyczyć mają przede wszystkim kwestii planu zakończenia wojny w Ukrainie. Oprócz tego politycy pochylić mają się nad kwestią możliwości udziału Władimira Putina w powołanej przez Donalda Trumpa tzw. Radzie Pokoju. Poruszona ma zostać także kwestia ewentualnego przekazania 1 miliarda dolarów z zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz inicjatywy amerykańskiego przywódcy.

Amerykańska delegacja w Moskwie. Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem

O tym, że Witkoff i Kushner wybiorą się dziś do Moskwy Donald Trump informował tuż po zakończeniu swojego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Davos. - Zobaczymy, co z tego wyjdzie (...) Wszyscy chcą, żeby ta wojna się skończyła - przekonywał.

Pytany przez dziennikarzy o swoje przesłanie dla Władimira Putina stwierdził, że "wojna musi się skończyć". - Mamy nadzieję, że to się skończy. Wiele osób ginie. W zeszłym miesiącu 30 tys. osób zostało zabitych - wskazywał.

Zełenski ocenił spotkanie z Trumpem jako "dobre, owocne i merytoryczne". W swoich mediach społecznościowych powiadomił, że podczas rozmów omówione zostały prace amerykańskiego i ukraińskiego zespołu, a obecnie trwa przygotowywanie dokumentów pokojowych.

Trójstronne rozmowy pokojowe w piątek i sobotę w Abu Zabi

Prezydent Ukrainy przekazał, że rozmowy w sprawie zakończenia wojny będą kontynuowane w piątek i sobotę. Doniesienia te potwierdził już Biały Dom. Przedstawiciele Waszyngtonu, Kijowa i Moskwy mają spotkać się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi. Będą to pierwsze negocjacje z jednoczesnym udziałem dwóch stron konfliktu.

Portal Axios przekazał, że po stronie amerykańskiej w rozmowach uczestniczyć będą specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner.

Zełenski poinformował natomiast, że jego kraj reprezentować będą: sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji Sługa Narodu Dawyd Arachamija oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Andrij Hnatow.

