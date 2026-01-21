Złote Maliny to antynagrody przyznawane najgorzej ocenianym filmowym produkcjom minionego roku. Zgodnie z tradycją zostaną wręczone w noc poprzedzającą ceremonię rozdania Oscarów. W tym roku data ta przypada na 14 marca.

Najwięcej, bo po sześć nominacji, zdobyły "Wojna światów" z Ice Cube'em oraz aktorska adaptacja "Królewny Śnieżki" Disneya z Rachel Zegler.

Wśród nominowanych znaleźli się m.in. Robert De Niro czy Natalie Portman. Nie zabrakło także The Weeknd, Nicolasa Cage'a czy Sylvestra Stallone'a, najczęściej "nagradzanego" Złotymi Malinami aktora (dotychczas zdobył 12 statuetek).

ZOBACZ: Leon XIV ma cztery ulubione filmy. Wśród nich oscarowe hity

Złote Maliny 2026. Poznaj pełną listę nominacji

Najgorszy film

"The Electric State"

"Hurry Up Tomorrow"

"Śnieżka"

"Star Trek: Sekcja 31"

"Wojna światów"

Najgorszy aktor

Dave Bautista ("Na zaginionych ziemiach")

Ice Cube ("Wojna światów")

Scott Eastwood ("Alarum")

Jared Leto ("Tron: Ares")

Abel "The Weeknd" Tesfaye ("Hurry Up Tomorrow")

Najgorsza aktorka

Ariana DeBose ("Love Hurts")

Milla Jovovich ("Na zaginionych ziemiach")

Natalie Portman ("Fontanna Młodości")

Rebel Wilson ("Ślub w ogniu")

Michelle Yeoh ("Star Trek: Sekcja 31")

Najgorszy remake, zrzynka lub sequel

"Koszmar minionego lata"

"Pięć koszmarnych nocy 2"

"Smerfy"

"Śnieżka"

"Wojna światów"

Najgorsza aktorka drugoplanowa

Anna Chlumsky ("Ślub w ogniu")

Ema Horvath ("Strangers 2")

Scarlet Rose Stallone ("Rewolwerowcy")

Kacey Rohl ("Star Trek: Sekcja 31")

Isis Valverde ("Alarum")

Najgorszy aktor drugoplanowy

Siedmiu krasnoludków ("Śnieżka")

Nicolas Cage ("Rewolwerowcy")

Stephen Dorff ("Ślub w ogniu")

Greg Kinnear ("Namierzony")

Sylvester Stallone ("Alarum")

Najgorszy ekranowy duet

Siedmiu krasnoludków ("Śnieżka")

James Corden i Rihanna ("Smerfy")

Ice Cube i jego kamera Zoom ("Wojna światów")

Robert De Niro i Robert De Niro - jako Frank i Vito ("The Alto Knights")

The Weeknd i jego kolosalne ego ("Hurry Up Tomorrow")

Najgorszy reżyser

Rich Lee ("Wojna światów")

Olatunde Osunsanmi ("Star Trek: Sekcja 31")

Bracia Russo ("The Electric State")

Trey Edward Shults ("Hurry Up Tomorrow")

Marc Webb ("Śnieżka")

Najgorszy scenariusz

"The Electric State"

"Hurry Up Tomorrow"

"Śnieżka"

"Star Trek: Sekcja 31"

"Wojna światów"

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

mdb / mjo / polsatnews.pl