Zderzenie tramwajów w Krakowie. Są poszkodowani

Polska

W środę rano doszło do zderzenia dwóch tramwajów w Krakowie, w wyniku czego poszkodowane zostały trzy osoby. Jak przekazał polsatnews.pl rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk, ich obrażenia nie były poważne. Przyczyna incydentu z udziałem szynowych pojazdów nie jest obecnie znana.

Uszkodzony tramwaj po kolizji na torach.
x/Miasto Kraków
Wypadek tramwajów w Krakowie, trzy osoby poszkodowane

Krakowski magistrat przekazał w sieci, że do wypadku doszło przy ulicy Prądnickiej w środę tuż przed godz. 9:00. Marek Gancarczyk, rzecznik krakowskiego MPK, powiedział polsatnews.pl, że w zdarzeniu uczestniczył tramwaj linii "50", który najechał na inny pojazd - włączający się do ruchu tramwaj wyjeżdżający na linię "14".

 

- Na szczęście nie było to silne zderzenie. Nie ma dużych uszkodzeń, jeżeli chodzi o tramwaj - przekazał Gancarczyk. W wyniku wypadku lekko poszkodowane zostały trzy osoby podróżujące pojazdem linii "50".

Kraków. Zderzenie tramwajów na Prądnickiej

- Skarżą się na ból pleców, mają rozcięte łuki brwiowe - powiedział rzecznik MPK. Dodał, że drugi tramwaj był pusty. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Policja prowadzi czynności wyjaśniające.

 

Z powodu zdarzenia wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

 

"Tramwaje linii 3, 5, 18, 50 i 75 zawracają na pętli Dworzec Towarowy. Autobusowa komunikacja zastępcza kursuje na odcinku Dworzec Główny Zachód (ul. Pawia) - Krowodrza Górka, na odcinku Krowodrza Górka - Górka Narodowa utrzymana została komunikacja tramwajowa" - przekazano w komunikacie krakowskiego magistratu. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prognoza pogody - środa, 21 stycznia - rano
adg/wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KRAKÓWPOLSKAPOSZKODOWANIRANNITRAMWAJEUTRUDNIENIAWYPADEK TRAMWAJOWYZDERZENIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 