Krakowski magistrat przekazał w sieci, że do wypadku doszło przy ulicy Prądnickiej w środę tuż przed godz. 9:00. Marek Gancarczyk, rzecznik krakowskiego MPK, powiedział polsatnews.pl, że w zdarzeniu uczestniczył tramwaj linii "50", który najechał na inny pojazd - włączający się do ruchu tramwaj wyjeżdżający na linię "14".

- Na szczęście nie było to silne zderzenie. Nie ma dużych uszkodzeń, jeżeli chodzi o tramwaj - przekazał Gancarczyk. W wyniku wypadku lekko poszkodowane zostały trzy osoby podróżujące pojazdem linii "50".

Kraków. Zderzenie tramwajów na Prądnickiej

- Skarżą się na ból pleców, mają rozcięte łuki brwiowe - powiedział rzecznik MPK. Dodał, że drugi tramwaj był pusty. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Policja prowadzi czynności wyjaśniające.

Z powodu zdarzenia wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

"Tramwaje linii 3, 5, 18, 50 i 75 zawracają na pętli Dworzec Towarowy. Autobusowa komunikacja zastępcza kursuje na odcinku Dworzec Główny Zachód (ul. Pawia) - Krowodrza Górka, na odcinku Krowodrza Górka - Górka Narodowa utrzymana została komunikacja tramwajowa" - przekazano w komunikacie krakowskiego magistratu.

