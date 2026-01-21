55-latek wyszedł w góry w najprawdopodobniej w okolicach Krynicy-Zdroju we wtorek około 12:00. Od godzin popołudniowych nie ma z nim kontaktu.

"Mógł być widziany na szlakach w rejonie Krynicy, w samej Krynicy-Zdroju, na trasie między Krynicą a Nowym Sączem lub w Nowym Sączu" - przekazał krynicki GOPR.

Paweł Kościsz poszukiwany. GOPR podało rysopis 55-latka

Paweł Kościsz ma 55 lat, ok. 180 cm wzrostu. Ubrany był w ciemny strój, miał mały plecak, buty górskie. Możliwe, że miał na sobie ciemne stuptuty, czyli ochraniacze na nogi przeznaczone do poruszania się w trudnym terenie.

GOPR prosi o pilny kontakt osoby, które widziały mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje, które go dotyczą. Numer telefonu krynickiego GOPR-u to 601 100 300.

