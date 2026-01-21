Spore utrudnienia na kluczowej trasie PKP. Wszystko przez wykolejenie. Opóźnienia i objazdy
Kolejowe służby naprawiają uszkodzony tor między Miechowem a Słomnikami, a także wkolejają skład, który we wtorkowy wieczór wypadł z torów na ważnym odcinku polskiej sieci kolejowej. Sprawia to, że szlak wciąż jest nieprzejezdny, pociągi regionalne są zastępowane autobusami, a te dalekobieżne z Krakowa do Warszawy i z powrotem - kierowane na objazdy. Opóźnienia niektórych przewyższają 100 minut.
Naturalne "odłupanie szyny" wywołane przez niską temperaturę było - jak przekazała policja, powołując się na ustalenia kolejowej komisji - przyczyną wykolejenia pociągu Polregio relacji Kielce - Kraków, do którego doszło we wtorek około 21:00 na odcinku Miechów - Słomniki, a więc newralgicznym fragmencie sieci kolejowej w Polsce. Jeździ tamtędy chociażby lwia część połączeń Kraków - Warszawa.
W pociągu, którego dwa człony wypadły z szyn, było 20 osób - szczęśliwie nikomu nic się nie stało. W środę rano na miejscu, w miejscowości Smroków, ekipy techniczne wkolejały skład. Jak przekazał Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych, wykorzystywane są do tego m.in. dwa specjalistyczne pociągi techniczne.
Wykoleił się pociąg. Spore utrudnienia na trasie Kraków / Kielce - Warszawa
Według Hamarnika działania związane z usunięciem wykolejonego pociągu z miejsca zdarzenia powinny się zakończyć jeszcze w środę. Jak przypomniał, dopóki skład nie zostanie odholowany, a tor naprawiony, obowiązują awaryjne zmiany w organizacji ruchu na kolei. Połączenia dalekobieżne skierowano na objazdy, o czym informuje PKP Intercity.
ZOBACZ: Wykolejenie pociągu Polregio w Małopolsce. Policja podała przyczynę
"W związku z brakiem przejezdności linii kolejowej nr 8 pociągi PKP Intercity do i z Krakowa będą kierowane objazdami (...). Obowiązuje honorowanie biletów przewoźników: PKP IC, Polregio i Koleje Małopolskie" - przekazał w sieci prezes pierwszej ze spółek Janusz Malinowski, zamieszczając mapkę.
Pociągi PKP Intercity na objazdach. Opóźnienia na ponad 100 minut
Składy dalekobieżne w stronę Warszawy, Trójmiasta oraz Olsztyna, kierowane są przez Olkusz lub Zawiercie, a nie Miechów. Po 9:00 opóźniony o 168 minut był skład IC "Kinga" (Kraków - Warszawa), o 154 minuty - IC "Ustronie" (Kraków - Kołobrzeg), o 109 minut - IC "Nida" (Kraków - Giżycko), o 100 minut - IC "Jagiełło" (Kraków - Lublin), a o 87 minut - Pendolino z Krakowa do Warszawy nr 3108.
Utrudnienia dotyczą również połączeń regionalnych. Przewoźnicy na nieprzejezdnym po wykolejeniu odcinku wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, lecz - jak podał Polsat News - niekiedy trzeba długo na nie czekać, a pasażerowie bywają zdezorientowani i trudno im uzyskać informację, czy i o której ruszą w podróż.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej