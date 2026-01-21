Naturalne "odłupanie szyny" wywołane przez niską temperaturę było - jak przekazała policja, powołując się na ustalenia kolejowej komisji - przyczyną wykolejenia pociągu Polregio relacji Kielce - Kraków, do którego doszło we wtorek około 21:00 na odcinku Miechów - Słomniki, a więc newralgicznym fragmencie sieci kolejowej w Polsce. Jeździ tamtędy chociażby lwia część połączeń Kraków - Warszawa.

W pociągu, którego dwa człony wypadły z szyn, było 20 osób - szczęśliwie nikomu nic się nie stało. W środę rano na miejscu, w miejscowości Smroków, ekipy techniczne wkolejały skład. Jak przekazał Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych, wykorzystywane są do tego m.in. dwa specjalistyczne pociągi techniczne.

Wykoleił się pociąg. Spore utrudnienia na trasie Kraków / Kielce - Warszawa

Według Hamarnika działania związane z usunięciem wykolejonego pociągu z miejsca zdarzenia powinny się zakończyć jeszcze w środę. Jak przypomniał, dopóki skład nie zostanie odholowany, a tor naprawiony, obowiązują awaryjne zmiany w organizacji ruchu na kolei. Połączenia dalekobieżne skierowano na objazdy, o czym informuje PKP Intercity.

ZOBACZ: Wykolejenie pociągu Polregio w Małopolsce. Policja podała przyczynę

"W związku z brakiem przejezdności linii kolejowej nr 8 pociągi PKP Intercity do i z Krakowa będą kierowane objazdami (...). Obowiązuje honorowanie biletów przewoźników: PKP IC, Polregio i Koleje Małopolskie" - przekazał w sieci prezes pierwszej ze spółek Janusz Malinowski, zamieszczając mapkę.

‼️W związku brakiem przejezdności linii kolejowej 8 (kolor pomarańczowy) pociągi @PKPIntercityPDP do/z Krakowa będą kierowane objazdami (kolor niebieski)

Pociągi PKP Intercity na objazdach. Opóźnienia na ponad 100 minut

Składy dalekobieżne w stronę Warszawy, Trójmiasta oraz Olsztyna, kierowane są przez Olkusz lub Zawiercie, a nie Miechów. Po 9:00 opóźniony o 168 minut był skład IC "Kinga" (Kraków - Warszawa), o 154 minuty - IC "Ustronie" (Kraków - Kołobrzeg), o 109 minut - IC "Nida" (Kraków - Giżycko), o 100 minut - IC "Jagiełło" (Kraków - Lublin), a o 87 minut - Pendolino z Krakowa do Warszawy nr 3108.

Utrudnienia dotyczą również połączeń regionalnych. Przewoźnicy na nieprzejezdnym po wykolejeniu odcinku wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, lecz - jak podał Polsat News - niekiedy trzeba długo na nie czekać, a pasażerowie bywają zdezorientowani i trudno im uzyskać informację, czy i o której ruszą w podróż.

