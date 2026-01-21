Papież Leon XIV zaproszony do Rady Pokoju. "Zagłębiamy się w sprawę"

Papież Leon XIV dostał zaproszenie do Rady Pokoju tworzonej Donalda Trumpa. Według informacji Białego Domu do tej pory do inicjatywy dołączyło 30 państwowych przywódców.

Mężczyzna w stroju duchownym siedzi na krześle.
PAP/EPA/ETTORE FERRARI
Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin poinformował w środę, że Watykan otrzymał od prezydenta USA Donalda Trumpa zaproszenie do Rady Pokoju. Jak dodał, papież Leon XIV rozważa tę kwestię.

Kardynał Parolin powiedział dziennikarzom w Rzymie: - Prezydent Trump zaprasza różne kraje. Wydaje mi się, że czytałem, że również Włochy zastanawiają się, czy przystąpić do tej inicjatywy.

 

- Także my otrzymaliśmy takie zaproszenie, papież je otrzymał i zastanawiamy się, co zrobić, zgłębiamy tę sprawę - wyjaśnił watykański sekretarz stanu.

 

Zaznaczył jednocześnie: - To kwestia, która wymaga trochę czasu, by udzielić odpowiedzi.

 

ZOBACZ: Kreml: Donald Trump zaprosił Władimira Putina do Rady Pokoju

Rada Pokoju Donalda Trumpa

W czwartek w Davos ma nastąpić podpisanie dokumentu założycielskiego Rady Pokoju, która jest inicjatywą prezydenta Trumpa. Państwa członkowskie tej organizacji mają być wybierane przez niego na trzyletnie kadencje, chyba że wpłacą co najmniej 1 mld dolarów za przywilej stałego członkostwa.

 

Na początku Rada Pokoju była przedstawiana jako ciało nadzorujące tymczasowe władze w Strefie Gazy. Projekty dokumentów, jakie publikowano w prasie wskazują, że ma ona być jednak nową organizacją międzynarodową zajmującą się m.in. rozwiązywaniem konfliktów na całym świecie. Trump ma być jej dożywotnim prezesem o bardzo szerokiej władzy, prawie wyboru członków oraz zarządu i prawie weta.

 

Przedstawiciel amerykańskiej administracji przekazał w środę, że zaproszenie przyjęło dotąd ponad 30 przywódców państw.

 

mjo / mdb / polsatnews.pl / PAP
DONALD TRUMPLEON XIVPAPIEŻPAPIEŻ LEON XIVPIETRO PAROLINRADA POKOJUŚWIATWATYKAN

