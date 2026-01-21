Były prezydent Andrzej Duda odpowiedział na pytanie, czy jako głowa państwa zdecydowałby się dołączyć do nowego formatu międzynarodowej współpracy na rzecz pokoju, który miałby funkcjonować poza strukturami ONZ. Jak podkreślił w rozmowie z Grzegorzem Urbankiem dla Polsat News, kluczowe znaczenie będą miały szczegółowe zasady działania takiego gremium.

- To zależy od tego, jakie byłyby szczegółowe zasady, na których Rada Pokoju miałaby pracować. Ja myślę, że to będzie i jest już przedmiotem politycznych negocjacji także pomiędzy liderami. Pamiętajmy o tym, że prezydent Donald Trump na pewno chce mieć efekt - powiedział Duda, dodając, że obecne rozmowy mogą doprowadzić do realnych rozwiązań.

"Opłakane efekty". Były prezydent krytycznie o działaniach ONZ

Zdaniem byłego prezydenta, inicjatywa Trumpa może być próbą obejścia impasu panującego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. - Ciekawe, że zdecydował się kreować taki instrument, takie ciało, w którego ramach współpracy międzynarodowej, wypracowanie rozwiązań pokojowych, takich które będą miały charakter stabilnych, też takich, które nie zostaną zawetowane, jak to się niestety dzieje bardzo często na poziomie Rady Bezpieczeństwa ONZ - zaznaczył.

Andrzej Duda odniósł się również do pojawiających się opinii, jakoby działania Trumpa miały prowadzić do marginalizacji ONZ. - Bardzo trudno jest coś uzgodnić na forum RB, dlatego że są tam mocarstwa, które mają sprzeczne ze sobą interesy i prawo weta. Oczywiście, że ktoś powie - dobrze, to jest droga do wypracowania ogólnoświatowego kompromisu, być może tak, ale często nie udaje się go osiągnąć i efekt tego jest opłakany - stwierdził.

Były prezydent wskazał, że celem takich inicjatyw jest rozwiązywanie najbardziej palących konfliktów na świecie. - Tu chodzi o to, by rozwiązać najbardziej kryzysowe sytuacje - to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, czyli Izrael, Palestyna, Iran z jednej strony, a z drugiej strony to, co jest naszą rzeczywistością w Polsce, czyli rosyjska agresja na Ukrainę - mówił.

"To są negocjacje". Andrzej Duda o groźbach Trumpa wobec Grenlandii

Duda skomentował także plany Trumpa wobec Grenlandii. - Myślę, że prezydent Karol Nawrocki działa w sposób mądry i racjonalny. Oczywiście, że nie wysłałbym dzisiaj żadnych żołnierzy na Grenlandię, ja uważam, że jest w tym więcej spekulacji i paniki ze strony komentatorów politycznych - ocenił.

Odnosząc się do stylu działania amerykańskiego przywódcy, były prezydent podkreślił jego twarde, negocjacyjne podejście. - Prezydent Trump jest bardzo twardym negocjatorem i twardym politykiem, wcześniej był bardzo twardym biznesmenem i on po prostu prowadzi działania polityczne na sposób biznesowy, ale według mnie to są cały czas negocjacje - powiedział.

Jak zaznaczył, ostre wypowiedzi i metody nie oznaczają końca polityki opartej na wartościach. - To są bardzo twarde instrumenty, bardzo nieprzyjemne, często nie do przyjęcia dla polityków europejskich, ale prezydent Trump jest jaki jest - dodał.

- Mamy do czynienia z bardzo twardą polityką, ale nie zgadzam się, że to koniec ery wartości. To po prostu odpowiedź na bardzo trudną sytuację w przestrzeni międzynarodowej - podsumował Andrzej Duda.

