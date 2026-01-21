Mark Rutte zaznaczył podczas panelu dyskusyjnego na forum w Davos, że Stany Zjednoczone od dawna były niezadowolone z faktu, iż wydają na obronność znacznie więcej niż ich europejscy sojusznicy. - Teraz USA wydają 3,5 proc. na wydatki stricte obronne, a w Europie jest to przeciętnie 2 proc. PKB - powiedział sekretarz generalny NATO.

Jak dodał, wie o tym, że "wielu krytykuje Donalda Trumpa". - Ale czy sądzicie, że bez niego osiem dużych gospodarek w Europie (...) osiągnęłoby poziom 2 proc. PKB na obronność? - powiedział, oceniając, że obecność Trumpa w Białym Domu jest korzystna dla państw Starego Kontynentu. - Bez niego by się to nie udało - podkreślił.

Według szefa NATO lider Stanów Zjednoczonych "zmusił" Europę, by "wzięła większą odpowiedzialność za własną obronność". Jak przypomniał, na naszym kontynencie wciąż przebywa 80 tys. amerykańskich żołnierzy. - W Polsce, w Niemczech, wciąż są zaangażowani w obronność europejską - wyliczył.

Karol Nawrocki w Davos. "Wierzymy w polskie wojsko"

Do wypowiedzi Rutte odniósł się uczestniczący w tym samym panelu prezydent Karol Nawrocki. - My w Polsce wierzymy w nasze wojsko. Chcę podkreślić, że Polska wygrała z Sowietami i bolszewikami - powiedział.

Według polskiej głowy państwa "jak najbardziej jesteśmy w stanie zagwarantować własne bezpieczeństwo, ale potrębujemy też wzmocnienia relacji geopolitycznych". Jego zdaniem Stany Zjednoczone są najważniejszym polskim sojusznikiem. Ocenił też, że pomimo napięć wokół Grenlandii, Sojusz Północnoatlantycki jest "stabilny".

Nawrocki wyraził nadzieję, że kwestia Grenlandii zostanie rozwiązana na drodze dyplomatycznej. Dodał, że nie sądzi, aby sytuacja związana z amerykańskimi naciskami w kwestii przejęcia wyspy zmieniły postrzeganie wojny w Ukrainie jako najważniejszej obecnie kwestii dla Polski, wschodniej flanki NATO i "całego wolnego świata".



- Wciąż czujemy zagrożenie ze strony Rosji, jesteśmy w środku wojny hybrydowej - powiedział Nawrocki.

