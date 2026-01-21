Specjalne przemówienie Donalda Trumpa [OGLĄDAJ]

- Wczoraj świętowaliśmy pierwszą rocznicę mojej inauguracji. Dzisiaj, po 12 miesiącach ponownie w Białym Domu, nasza gospodarka kwitnie. Wzrost eksploduje, wydajność produkcji się zwiększa, inwestycje rosną, wzrastają dochody i inflacja została pokonana - stwierdził Donald Trump rozpoczynając swoje przemówienie. Prezydent USA podkreślił, że wśród sukcesów jest także zamknięcie granic dla nielegalnych imigrantów.

Na początku swojego wystąpienia amerykański przywódca skupił się na wymienianiu swoich sukcesów, które jego zdaniem, doprowadzają do historycznych zmian gospodarczych.

- Gospodarka Stanów Zjednoczonych jest na drodze do wzrostu na poziomie 2 razy więcej, niż przewidział w kwietniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a moja polityka wzrostu oraz ceł powinna dać jeszcze wyniki znacznie wyższe. Tak uważam - podkreślił.

Zdaniem prezydenta Trumpa, "kiedy USA rozkwitają, cały świat rozkwita". Polityk podkreślił, że Stany Zjednoczone jeszcze nigdy nie były w tak znakomitej pozycji gospodarczej, jak za jego kadencji. Amerykański prezydent udzielił również rady europejskim przywódcom, aby podążały za strategią USA i rozwijały zachodni system gospodarczy.

Trump potępił także drogę "nowego zielonego oszustwa", jaką szła administracja byłego prezydenta Joe Bidena.

- Wszyscy tak zwani eksperci prognozowali, że moje wysiłki na rzecz zakończenia tego modelu doprowadzą do światowej recesji i do ogromnej inflacji. Pokazaliśmy jednak, że się mylili. Jest dokładnie odwrotnie. W ciągu tego roku nasze działania doprowadziły do transformacji, jakiej USA nie widziały od ponad stu lat - mówił.

