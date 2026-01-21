Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że Air Force One bezpiecznie wylądował w bazie Andrews pod Waszyngtonem po tym, jak na pokładzie doszło do awarii elektroniki. Według Leavitt awaria była niewielka, jednak uniemożliwiła bezpieczne kontynuowanie rejsu.

Po lądowaniu awaryjnym prezydent Donald Trump ma przenieść się do innego samolotu i kontynuować podróż. Celem jest Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim Davos.

Donald Trump stwierdził wcześniej w rozmowie, z telewizją NewsNation w Davos może zostać rozstrzygnięta kwestia Grenlandii.

- Najpewniej będziemy w stanie coś wypracować, możliwe, że nawet w ciągu najbliższych kilku dni - powiedział Trump ponawiając retorykę, według której zajęcie Grenlandii przez USA jest koniecznością w obliczu zagrożeń ze strony Rosji i Chin.

W wywiadzie podsumowującym pierwszy rok prezydentury prezydent USA skrytykował Europę za nakładanie kar na amerykańskie korporacje z sektora big tech.

- Nakładają na nasze firmy, takie jak Apple i Google, kary w wysokości miliardów dolarów. 15, 16, 17 miliardów dolarów. A tak nie powinno być. Dopiero co podpisaliśmy z nimi porozumienie i jest to dobre porozumienie - stwierdził Trump.

