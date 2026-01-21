Do spięcia między Petru a Wnukiem doszło w Sejmie w środę około godz. 15. Burzliwa dyskusja polityków ma być jednym z przejawów sporu, jaki od kilku miesięcy dzieli członków partii na kilka obozów.

Na chwilę przed rozpoczęciem głosowania o przyszłości ustaw o KRS, Kamil Wnuk podszedł do Ryszarda Petru i wyraźnie wzburzony rozpoczął z nim rozmowę. Zapytany przez dziennikarzy Onetu, co wywołało w nim aż tyle emocji, Wnuk oznajmił, że jego zachowanie było reakcją na niedawne wypowiedzi medialne Petru.

- Zadałem Ryszardowi Petru jedno pytanie. Czy wie, jak nazywa się partia, której jest członkiem. Zadałem je trzy razy i nie potrafił odpowiedzieć. Na tym się nasza rozmowa skończyła — mówił Onetowi poseł Wnuk. Polityk zaznaczył, że sytuacja nie miała żadnych znamion agresji.

Konflikt posłów Polski 2050. W Sejmie doszło do awantury

Spięcie parlamentarzystów z innej perspektywy widzi zaś posłanka Polski 2050 Ewa Szymanowska. Polityczka oceniła postawę Wnuka jako "skandaliczną".

- Nie umiem dokładnie wyjaśnić, o co poszło. Nie wiem, skąd te pretensje Kamila do Ryszarda, mogę tylko podejrzewać, że chodziło o wypowiedzi medialne Ryszarda. Moim zdaniem Kamil się zachował skandalicznie i nic nie usprawiedliwia jego agresji - powiedziała.

Ryszard Petru, który był do niedawna kandydatem na przewodniczącego Polski 2050, odmówił komentarza w tej sprawie.

Członkowie partii zdradzili Onetowi, że w ostatnim czasie zaostrzyła się rywalizacja między "stałym" składem ugrupowania, a członkami związanymi przed laty z Nowoczesną, której przewodniczył Ryszard Petru.

- Zaczęła się jazda na każdego, kto miał coś wspólnego z Nowoczesną. Na Petru, na Hennig-Kloskę, nawet na Kasprzyka, co jest totalnym absurdem, bo on akurat budował Polskę 2050 od samego początku - cytuje członków partii Onet.

Polska 2050 wybierze nową przewodniczącą. II tura pod koniec stycznia

Według innej osoby powiązanej z partią, źródłem licznych konfliktów jest też wciąż nierozwiązana kwestia kierownictwa Polski 2050. Parlamentarzyści dzielą się na dwa obozy - zwolenników Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Henig-Kloski. Posłowie przyznali, że trudno przewidzieć, jak potoczą się losy partii po wyłonieniu jej nowej przewodniczącej.

- Z początku towarzyszyła nam obojętność, może wkurzenie, że to wszystko się tak potoczyło. Teraz przeszliśmy do etapu agresji. Nie wiem, do czego nas to zaprowadzi — mówił jeden z posłów Polski 2050.

Druga tura wyborów na przewodniczącą Polski 2050 z 12 stycznia została unieważniona z powodu nieprawidłowości, jakie wystąpiły podczas głosowania. O nieważności wyborów poinformowało biuro prasowe partii.

Rada Krajowa Polski 2050 podjęła decyzję, że powtórzone głosowanie odbędzie się w sobotę 31 stycznia. Tydzień później członkowie Rady zbiorą się w celu uzupełnienia Zarządu Krajowego partii.

