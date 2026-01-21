Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała wyniki styczniowego sondażu poparcia dla partii politycznych, przeprowadzonego dla serwisu Stan360.

Liderem zestawienia pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 39,04 proc. respondentów. To wzrost o 3,8 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem.

Nowy sondaż parlamentarny. Cztery partie pod progiem wyborczym

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 28,47 proc., co oznacza spadek o 2,7 pkt proc.

Na trzeciej pozycji znalazła się Konfederacja, współtworzona przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Ugrupowanie może liczyć na 12,25 proc. poparcia, notując wzrost o 1,6 pkt proc.

Czwarte miejsce zajęła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 9,64 proc., co oznacza spadek o 1,5 pkt proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. Nowa Lewica uzyskała 4,51 proc. poparcia (spadek o 0,4 pkt proc.), Razem - 3,33 proc. (bez zmian). Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 1,53 proc. badanych (spadek o 0,2 pkt proc.), a Polska 2050 - 1,23 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.).

Dwa scenariusze po wyborach do Sejmu. W grę wchodzą dwie koalicje

OGB przeprowadziła także symulację podziału mandatów w Sejmie. Zgodnie z nią Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 215 mandatów, co oznaczałoby wynik poniżej bezwzględnej większości wynoszącej 231 miejsc.

Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do parlamentu 149 posłów, Konfederacja - 55, a Konfederacja Korony Polskiej - 41.

W takim układzie arytmetyka sejmowa wskazuje na dwa realne scenariusze powołania rządu. Pierwszym byłaby koalicja KO z Konfederacją, która dysponowałaby zdecydowaną większością 270 mandatów.

Drugim wariantem jest szeroka koalicja prawicowa złożona z PiS, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej, która mogłaby liczyć łącznie na 245 mandatów.

Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Stan 360 przeprowadzono w dniach 12-19 stycznia, metodą CATI, n=1000.

