W programie "Punkt widzenia Szubartowicza" prof. Marek Migalski ocenił, że "powrót do polityki koncertu mocarstw może być dobry dla USA, Rosji czy Chin, ale na pewno nie jest dobry dla takich państw jak Polska".

W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na ograniczone możliwości Polski w obliczu globalnych ambicji największych graczy. Jak stwierdził: - Nie mamy zdolności do samodzielnego kształtowania własnego bytu w zderzeniu z ambicjami takich ludzi jak Trump, Putin.

Zdaniem prof. Migalskiego w nowym porządku świata Polska jest na straconej pozycji. - Naszą ogromną szansą jest żebyśmy byli częścią większej demokratycznej całości i czymś takim jest UE - podkreślił.

Prof. Migalski o Donaldzie Trumpie: Idioci są najpewniejsi swojej wiedzy

W programie prof. Migalski komentował wystąpienie Donalda Trumpa w Davos, krytycznie oceniając zaprezentowane przez niego podejście do polityki międzynarodowej.

- Ignoranci, osoby o najmniejszej wiedzy są najbardziej pewni swoich racji, czyli mówiąc krótko: idioci są najpewniejsi swojej wiedzy o świecie, a jeśli wiedzą mało, to tym bardziej są pewni tego, co wiedzą i to jest właśnie przypadek Trumpa. On jest odwróconym Sokratesem - on nie wie, że nic nie wie - powiedział.

Dodał przy tym: - Prawdopodobnie jest wybitnym deweloperem i ma jakieś zalety biznesowe, ale to się nie przekłada na politykę międzynarodową. On jest przekonany że jest geniuszem. I przemówienie w Davos było tego najlepszym przykładem. On dawał tym wszystkim głupkom, którzy tam byli zgromadzeni, lekcję jak należy prowadzić politykę międzynarodową i to jest niebezpieczne.

