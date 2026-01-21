Informację o przeszukaniu została potwierdzona przez Krajową Radę Sądownictwa w mediach społecznościowych. "Policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie KRS. Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji 'ustawy praworządnościowej' w Sejmie przez szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemara Żurka" - czytamy we wpisie w serwisie X.

Policja weszła do siedziby KRS. Na miejscu też prokurator

W związku z prowadzonymi czynnościami warszawska prokuratura zapowiedziała briefing prasowy w środę o 13.45. Rzeczniczka PK Anna Adamiak poinformowała o czynnościach w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Mieści się ono właśnie w siedzibie KRS.

Briefing prok. Anny Adamiak ws. czynności procesowych przeprowadzanych w siedzibie biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych odbędzie się dzisiaj o godz. 13.45 w budynku Prokuratury Krajowej, ul. Postępu 3 w Warszawie. Zapraszamy. — Prokuratura (@PK_GOV_PL) January 21, 2026

Jak z kolei uściślił podkom. Jacek Wiśniewski, rzecznik Komendy Stołecznej Policji, w siedzibie KRS przy ulicy Rakowieckiej na Mokotowie "prowadzone są czynności procesowe przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, który jest na miejscu".

Do sprawy odniosła się szefowa KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka. "W biurze KRS jest dwóch prokuratorów, policja czeka. Żądają od kierownika sekretariatu akt postępowań dyscyplinarnych. Panowie prokuratorzy nie wyrażają zgody na udostępnienie wizerunku. Autorem postanowienia jest prok. Tomasz Narłowski" - napisała w serwisie X.

Wkrótce więcej informacji.

