Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. W planach przeszukanie
Policja pojawiła się w środę około 12:00 przed siedzibą Krajowej Rady Sądownictwa na warszawskim Mokotowie - potwierdziła Interii rzeczniczka tej instytucji. Mundurowi weszli też do budynku. Obecność policjantów ma związek z decyzją warszawskiej prokuratury o przeszukaniu siedziby KRS.
Informację o przeszukaniu została potwierdzona przez Krajową Radę Sądownictwa w mediach społecznościowych. "Policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie KRS. Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji 'ustawy praworządnościowej' w Sejmie przez szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemara Żurka" - czytamy we wpisie w serwisie X.
Policja weszła do siedziby KRS. Na miejscu też prokurator
W związku z prowadzonymi czynnościami warszawska prokuratura zapowiedziała briefing prasowy w środę o 13.45. Rzeczniczka PK Anna Adamiak poinformowała o czynnościach w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Mieści się ono właśnie w siedzibie KRS.
Jak z kolei uściślił podkom. Jacek Wiśniewski, rzecznik Komendy Stołecznej Policji, w siedzibie KRS przy ulicy Rakowieckiej na Mokotowie "prowadzone są czynności procesowe przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, który jest na miejscu".
Do sprawy odniosła się szefowa KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka. "W biurze KRS jest dwóch prokuratorów, policja czeka. Żądają od kierownika sekretariatu akt postępowań dyscyplinarnych. Panowie prokuratorzy nie wyrażają zgody na udostępnienie wizerunku. Autorem postanowienia jest prok. Tomasz Narłowski" - napisała w serwisie X.
