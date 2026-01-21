W dniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos pracownia SW Research zadała Polakom pytanie: ""Czy Pani/Pana zdaniem Karol Nawrocki powinien przyjąć zaproszenie Donalda Trumpa do Rady Pokoju?". Wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie Onetu pokazują niezdecydowanie opinii publicznej w tej kwestii.

Członkostwo Polski w powołanej przez Trumpa Radzie Pokoju popiera najwięcej, bo 37,2 proc. badanych. Przeciwników tego pomysłu jest niewiele mniej, bo 34,5 proc. osób. Niemal jedna trzecia ankietowanych Polaków (28,3 proc.) nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie sondażowe.

Trump powołał Radę Pokoju. Zaprosił do współpracy ponad 50 państw

Donald Trump po raz pierwszy poinformował o chęci utworzenia Rady Pokoju we wrześniu 2025 roku, ogłaszając plan pokojowy dla Strefy Gazy. Organizacja ta ma nie tylko nadzorować sytuację na Bliskim Wschodzie, ale zająć się innymi konfliktami zbrojnymi na świecie.

Donald Trump jako założyciel Rady Pokoju ma być jej dożywotnim prezesem o niemal nieograniczonych wpływach. Agencja Reuters ustaliła, że w skład zarządu organizacji wejdą sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair oraz zięć prezydenta USA Jared Kushner.

ZOBACZ: Donald Trump spotkał się z Karolem Nawrockim

Witkoff przekazał w środę, że jak dotąd ofertę Donalda Trumpa zaakceptowało 25 państw, jednak zachodnie media informują już o ponad 30 krajach. Są wśród nich bliskowschodni sojusznicy Trumpa, m.in. Izrael, Arabia Saudyjska, Egipt czy Katar. Udział w organizacji potwierdziły także Węgry, Indonezja, Maroko czy Wietnam.

Przywódcy państw Zachodu podeszli do nowej inicjatywy prezydenta USA bardziej sceptycznie, m.in. ze względu na niedawny atak amerykańskich wojsk na Wenezuelę czy plany przejęcia Grenlandii. Zaproszenie Trumpa odrzuciły już Norwegia i Szwecja, podobne plany ma także prezydent Francji Emmanuel Macron.

Nawrocki spotkał się z Trumpem. W tle zaproszenie do Rady Pokoju

Jednym z członków Rady Pokoju może zostać także prezydent Polski Karol Nawrocki. Polityk jako jeden z nielicznych wciąż nie odpowiedział jednak na propozycję amerykańskiego przywódcy. Politycy spotkali się w środę podczas forum ekonomicznego w Davos, jednak nie wiadomo, czy podczas rozmowy padła kwestia członkostwa w Radzie.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że resort przesłał Pałacowi Prezydenckiemu opinię w tej sprawie. Ostateczna decyzja administracji Nawrockiego ma zapaść w najbliższym czasie.

ZOBACZ: Papież Leon XIV zaproszony do Rady Pokoju. "Zagłębiamy się w sprawę"

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów związanych z powołaną w zeszły czwartek Radą Pokoju jest jej status prawny. Biały Dom wciąż nie sprecyzował, w jaki sposób miałaby wyglądać współpraca organizacji z ONZ ani na czym konkretnie polega zapisana w statucie "funkcja budowania pokoju zgodnie z prawem międzynarodowym".

Nowy organ ma zostać zainaugurowany w czwartek podczas trwającego w Davos forum ekonomicznego.

Sondaż dla Onetu został zrealizowany w dniu 21 stycznia 2026 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 837 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

