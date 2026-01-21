Pilny apel stołecznej policji. Zaginęła 15-letnia Veronika

Warszawska policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach zaginionej 15-latki. Po raz ostatni Veronika Odnoralova była widziana w zeszły czwartek, 16 stycznia o godz. 14.30, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania przy ul. Wschodu Słońca.

Radiowóz policyjny z napisem POLICJA i portret młodej kobiety.
Polsat News / KRP III - Ochota, Ursus, Włochy
Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach zaginionej Veroniki Odnoralovej

Policjanci z warszawskiej Ochoty prowadzą poszukiwania zaginionej 15-letniej Veroniki Odnoralovej.

 

Nastolatka samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ul. Wschodu Słońca w czwartek, 16 stycznia około godz. 14.30. Do tej pory nie wróciła do domu.

 

Funkcjonariusze apelują o kontakt do wszystkich osób, które mogły widzieć dziewczynę lub mają informacje na temat jej aktualnego miejsca pobytu.

 

Warszawa. Zaginęła 15-letnia Veronika Odnoralova

Policja przekazała rysopis zaginionej:

  • wiek: 15 lat (z wyglądu ok. 18)
  • wzrost: ok. 160 cm
  • włosy: blond, długość za ramiona
  • sylwetka: szczupła
  • uzębienie: pełne
  • nos: normalny, lekko zadarty

W chwili zaginięcia Veronika miała być ubrana w:

  • czarną kurtkę,
  • spodnie dresowe w kolorze szarym lub czarnym,
  • czarne sportowe buty.

Dziewczyna miała przy sobie również czarną torbę sportową oraz czarną damską torebkę.

 

Jak skontakować się z policją?

Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w odnalezieniu nastolatki, proszony jest o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8 w Warszawie.

 

Numery telefonów: 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43.


Informacje można przekazywać również pod numerami alarmowymi 112 i 997.

 

Policja przyjmuje też zgłoszenia mailowo: oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl.

 

