Pilny apel stołecznej policji. Zaginęła 15-letnia Veronika
Warszawska policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach zaginionej 15-latki. Po raz ostatni Veronika Odnoralova była widziana w zeszły czwartek, 16 stycznia o godz. 14.30, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania przy ul. Wschodu Słońca.
Policjanci z warszawskiej Ochoty prowadzą poszukiwania zaginionej 15-letniej Veroniki Odnoralovej.
Nastolatka samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ul. Wschodu Słońca w czwartek, 16 stycznia około godz. 14.30. Do tej pory nie wróciła do domu.
Funkcjonariusze apelują o kontakt do wszystkich osób, które mogły widzieć dziewczynę lub mają informacje na temat jej aktualnego miejsca pobytu.
Warszawa. Zaginęła 15-letnia Veronika Odnoralova
Policja przekazała rysopis zaginionej:
- wiek: 15 lat (z wyglądu ok. 18)
- wzrost: ok. 160 cm
- włosy: blond, długość za ramiona
- sylwetka: szczupła
- uzębienie: pełne
- nos: normalny, lekko zadarty
W chwili zaginięcia Veronika miała być ubrana w:
- czarną kurtkę,
- spodnie dresowe w kolorze szarym lub czarnym,
- czarne sportowe buty.
Dziewczyna miała przy sobie również czarną torbę sportową oraz czarną damską torebkę.
Jak skontakować się z policją?
Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w odnalezieniu nastolatki, proszony jest o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8 w Warszawie.
Numery telefonów: 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43.
Informacje można przekazywać również pod numerami alarmowymi 112 i 997.
Policja przyjmuje też zgłoszenia mailowo: oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl.
