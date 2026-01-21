Karol Nawrocki poinformował, że do tej pory nie podjął żadnej decyzji dotyczącej wniosków o ułaskawienie, jednak w najbliższym czasie ma się to zmienić. Jak zaznaczył, dokumenty w tych sprawach są już przygotowane. - Są już gotowe na moim biurku - podkreślił.

Prezydent potwierdził również, że zlecił swoim współpracownikom przygotowanie analizy prawnej dotyczącej sprawy Adama Borowskiego. Odnosząc się do jego osoby, Nawrocki mówił: Bardzo odważny człowiek, który zawsze stawał po stronie Polski.

- Jestem zaniepokojony tą sytuacją, bo znam człowieka. Nie wiem, jak wyglądają opinie prawne, spłyną do mnie w przyszłym tygodniu i będę podejmował decyzje - dodał prezydent.

Borowski skazany za zniesławienie Giertycha. Może ułaskawić go prezydent

Adam Borowski został prawomocnie skazany za wypowiedzi, które padły na antenie Telewizji Republika w kontekście Romana Giertycha oraz afery Polnordu. Publicysta stwierdził wówczas, że polityk Koalicji Obywatelskiej jest adwokatem, który "współpracuje z przestępcami".

- Zapewniał nie tylko taką tarczę prawną, ale tutaj dawał swoich znajomych, godził się na to, żeby jego znajomi byli tymi słupami - mówił Borowski.

ZOBACZ: Wnioski o ułaskawienie do Karola Nawrockiego. Jest komunikat Kancelarii Prezydenta

W odpowiedzi Roman Giertych złożył prywatny akt oskarżenia, zarzucając Borowskiemu zniesławienie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia podzielił argumentację posła KO i skazał publicystę na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Po ogłoszeniu wyroku Borowski zapowiedział, że nie zamierza go wykonać oraz nie przeprosi Giertycha.

