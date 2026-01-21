Papież spotkał się w środę z kilkoma tysiącami wiernych w watykańskiej Auli Pawła VI. Podczas audiencji generalnej wezwał wiernych do modlitwy o jedność wszystkich chrześcijan. Wśród osób biorących udział w uroczystości była grupa Polaków.

Zwracając się do nich Leon XIV zaapelował o gesty życzliwości i krzewienie wartości chrześcijańskich w świecie. - Poprzez sakrament chrztu Bóg zawarł z każdym z nas przymierze, które realizujemy przez człowieczeństwo - powiedział papież.

Zdradził również "sprawdzoną receptę na szczęśliwe życie". - Wykorzystujmy każdy gest ludzkiej życzliwości i promocji wartości chrześcijańskich by objawiać Boga w świecie, budując Królestwo Chrystusa. To sprawdzona recepta na szczęśliwe życie - stwierdził.

Papież Leon XIV: Chrześcijański styl życia wymaga odwagi

Dzień wcześniej, w orędziu na Światowy Dzień Chorego, Leon XIV podkreślił, że chrześcijański styl życia wymaga braterskiej, odważnej i solidarnej postawy. "Jesteśmy zanurzeni w kulturze prędkości, natychmiastowości, pośpiechu, a także odrzucenia i obojętności, która uniemożliwia nam podejście i zatrzymanie się w drodze, aby dostrzec potrzeby i cierpienia, które nas otaczają - napisał papież.

"Prymat miłości Boga oznacza, że działania człowieka nie są podejmowane ze względu na korzyści osobiste lub w celu uzyskania nagrody, ale jako przejaw miłości, która wykracza poza normy obrzędowe i przekłada się na autentyczny kult: służenie bliźniemu jest miłowaniem Boga w praktyce" - dodał.

Zdaniem papieża konieczne jest "odejście od zainteresowania budowaniem naszej samooceny lub poczucia naszej godności w stereotypach sukcesu, kariery, pozycji lub pochodzenia i odnajdywanie naszego właściwego miejsca wobec Boga i bliźniego".

"Gorąco pragnę, aby w naszym chrześcijańskim stylu życia nigdy nie zabrakło tego wymiaru braterskiego, samarytańskiego, inkluzywnego, odważnego, zaangażowanego i solidarnego, który swoje najgłębsze korzenie ma w naszej jedności z Bogiem, w wierze w Jezusa Chrystusa. Rozpaleni tą Bożą miłością, będziemy mogli naprawdę poświęcić się wszystkim cierpiącym, zwłaszcza naszym braciom chorym, starszym i uciśnionym" - napisał Leon XIV.

