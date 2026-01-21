Waldemar Żurek został zapytany przez Marka Tejchmana, kiedy w Trybunale Konstytucyjnym pojawią się nowi sędziowie. Minister odpowiedział, że od kiedy przejął funkcję po Adamie Bodnarze, "uzdrowienie" wymiaru sprawiedliwości poprzez wymianę sędziów jest jedną z jego głównych misji.

- Jedyną deską ratunku, żeby uzdrowić system, jest odbudowa Trybunału niezależnego od polityków i bez figurantów politycznych - mówił minister. - Jeżeli pan widzi tych przedstawicieli, którzy dzisiaj są sędziami Trybunału, to wszyscy prawnicy załamują ręce - kontynuował.

Nowe rozdanie w Trybunale Konstytucyjnym. Żurek wskazał konkretną datę

Minister sprawiedliwości poinformował, że obecnie toczą się rozmowy na temat tego, którzy kandydaci powinni zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym. Nie zdecydował się jednak wymienić nazwiska żadnego sędziego.

- Przewijają się w mediach. Natomiast nie ma uzgodnień, dlatego, że trwa jeszcze konkurs przed Trybunałem - mówił.

Jak zapewnił minister, resort musi jak najszybciej rozprawić się z problemem neo-sędziów. Zapytany o konkretną datę powołania nowych członków TK, Żurek przekazał, że najważniejsze decyzje zapadną w przyszłym miesiącu.

ZOBACZ: Żurek wyjaśnia, co się stało w siedzibie KRS. "Zabawa w kotka i myszkę"

- Ja uważam, że w lutym powinno się zacząć wybierać sędziów niezależnych. Może na dzisiaj zostać wybranych sześciu sędziów - mówił gość Marka Tejchmana.



- Ja mam głosy profesorów prawa, naprawdę wybitnych prawników, którzy przekonują mnie, że po grudniowym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej my możemy wybrać ośmiu, bo jest dwóch dublerów, którzy ich następców, którzy zasiadają w TK, a nie mają uprawnień. Zobaczymy, jak zdecyduje koalicja - podsumował minister.

Koniec z łączeniem funkcji ministra i prokuratora generalnego? Żurek komentuje

Waldemar Żurek w środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" stwierdził, że jednym z priorytetów jego kadencji jest również oddzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego.

- Ja chciałbym, żeby w trakcie mojej kadencji ustawa o rozdziale funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego została uchwalona, ale muszę mieć pewność, że prokuratura będzie działać i będzie apolityczna - zadeklarował szef resortu.

Gość Marka Tejchmana zwrócił uwagę na to, że ze względu na obecny stan prawny jako prokurator generalny nie może odwołać swoich zastępców, powołanych za czasów Zbigniewa Ziobry.

ZOBACZ: Polaków zapytano, czy Nawrocki powinien dołączyć do Rady Pokoju. Zdania są podzielone

- Moim zdaniem jest to sytuacja skrajnie patologiczna i ja chcę. Zresztą mam tutaj wsparcie w prokuratorach krajowych, którzy dzisiaj pracują bardzo intensywnie, żebyśmy uporządkowali sytuację w prokuraturze, żeby prokurator generalny mógł dobrać sobie swoich zastępców - mówił.

Żurek przypomniał, że do Sejmu trafił już projekt w tej sprawie. Minister polecił w tym tygodniu sprawdzić, na jakim etapie są prace nad wspomnianą inicjatywą i poprosił, aby jej ostateczną wersję przedłożyć na jego biurko.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni