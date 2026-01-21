Ceremonia otwarcia Obozu Wypoczynkowego Ludzi Pracujących Onpho w prowincji Północny Hamgyong odbyła się we wtorek. Uroczystego przecięcia wstęgi osobiście dokonał Kim Dzong Un.

"Gdy szanowny towarzysz przybył na miejsce ceremonii, wszyscy uczestnicy wznieśli burzliwe okrzyki z nieograniczonym szacunkiem dla drogiego ojca narodu, który dynamicznie zapoczątkowuje nową erę cywilizacji socjalistycznej" - relacjonowała reżimowa agencja KCNA.

Kim Dzong Un chwali się nową inwestycją. "Czuję dumę"

Podczas wizyty w ośrodku Kim przypomniał o stanowisku partii, która "priorytetowo traktuje stale rozszerzanie sfery życia kulturalnego dla poprawy dobrobytu ludzi". Oglądając nowo powstałą infrastrukturę, przywódca Korei Północnej stwierdził, że "czuje dumę, bo zrobił kolejną wartościową rzecz".

- Ważnym elementem polityki społecznej naszej partii i rządu jest aktywne rozwijanie zasobów naturalnych kraju, aby przyczynić się do poprawy dobrobytu ludzi - podkreślił.

STR/AFP/East News Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un podczas otwarcia ośrodka wypoczynkowego

Przypomniał jednocześnie, że w całym kraju powstają nowe kurorty turystyczne, obozy wypoczynkowe i sanatoria, które mają służyć poprawie dobrostanu mieszkańców. Po części oficjalnej Kim przystąpił do inspekcji ośrodka. Chociaż przywódca Korei Północnej nie dał się namówić na skorzystanie z oferowanych tam atrakcji, osobiście doglądał jego funkcjonalności.

Na zdjęciach opublikowanych przez KCNA widać go ubranego w czarny płaszcz, rozmawiającego z kąpiącymi się w basenach ludźmi. Modernizacja ośrodka Onpho rozpoczęła się w 2018 roku. To wtedy miejsce to odwiedził Kim Dzong Un, który był niezadowolony z panujących tam warunków. Nakazał wtedy przebudowę i unowocześnienie obiektu.

Uroczyste otwarcie kurortu w Korei Północnej

Ośrodek Onpho to nie jedyna tego typa atrakcja otwarta niedawno w Korei Północnej. W czerwcu Kim Dzong Un uroczyście otworzył nowoczesny kurort nadmorski Wonsan Kalma na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej. Według KCNA nowa strefa turystyczna w Wonsan może pomieścić około 20 tysięcy gości.

STR/AFP/East News Kim Dzong Un otworzył nowy ośrodek wypoczynkowy w Korei Północnej

Mają się tam znaleźć liczne hotele, czterokilometrowa plaża, restauracje, centra handlowe i "różnorodne obiekty sportowe", w tym aquapark. Jak podkreśla agencja Reutera, projekt był jednym z kluczowych przedsięwzięć rozwojowych Kim Dzong Una, zapoczątkowanych już w 2014 roku.

Dyktator odbudowuje nadmorskie miasto Wonsan, będące popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców kraju, by przekształcić je w turystyczny ośrodek wart miliardy dolarów.

