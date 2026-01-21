Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos prezydent Donald Trump przekonywał, że jest USA są traktowane przez NATO "w sposób bardzo niesprawiedliwy".

- My tak wiele dajemy i tak mało dostajemy w zamian. Ja krytykuję NATO od wielu lat, zrobiłem więcej, by pomóc NATO, niż jakikolwiek inny prezydent w historii, niż jakikolwiek inny człowiek. Nie byłoby NATO, gdybym ja się w to nie zaangażował - powiedział.

"Niczego nie dostaliśmy". Prezydent USA ma żal do NATO

Według niego Stany Zjednoczone nie dostały od Sojuszu właściwie nic, a nawet do niego dokładały, ponieważ w przeciwieństwie do innych państw "płacili na NATO 100 proc.". - My tutaj prosimy tylko o to, żeby dostać Grenlandię, żeby mieć odpowiedni tytuł własności, potrzebujemy tytułu własności, żeby ją bronić. Nie możemy bronić legalnie, jeżeli to nie jest nasze - wyjaśniał.

Jednocześnie zapewnił sojuszników, że "nie będzie używał siły". - Mamy tutaj wspaniałego sekretarza generalnego, który chyba jest w tej sali. Mark (Rutte - red.) jesteś? Tak. No cześć Mark. My nigdy o nic nie prosimy. Niczego nie dostaliśmy. Prawdopodobnie nic nie dostaniemy. Chyba, że podejmę decyzję, żeby użyć nadmiernej siły i wtedy będziemy nie do zatrzymania. Ale nie zrobię tego. Jasne? - mówił.

- Stany Zjednoczone proszą tylko o Grenlandię, którą już mieliśmy, ale oddaliśmy to Danii. Wcale nie tak dawno temu, wtedy, kiedy pokonaliśmy Niemców, Japończyków, Włochów i innych podczas II wojny światowej. Oddaliśmy tę Grenlandię. Byliśmy wtedy potężną siłą, ale teraz jesteśmy jeszcze bardziej potężną - przekonywał.

"Natychmiastowe negocjacje". Trump nie odpuszcza w sprawie Grenlandii

Trump stwierdził też, że Grenlandię powinni przejąć w przeszłości "inni prezydenci". - W 2019 roku Dania powiedziała, że wyda ponad 200 milionów dolarów, by wzmocnić obronę Grenlandii, ale tak jak wiecie, wydali mniej niż 1 proc. tej kwoty. 1 proc. Nie ma w ogóle żadnego znaku obecności tam Danii - argumentował.

- Szanuję oczywiście Danię, kocham Duńczyków, przywódcy Danii są bardzo dobrzy. Ale Stany Zjednoczone, tylko Stany Zjednoczone mogą chronić tą wielką masę ziemi, wielki kawał lodu, mogą rozbudować ją, mogą ją poprawić tak, żeby była ona była dobra i bezpieczna dla Europy oraz dla nas - powiedział Trump.

- To jest powód, dla którego chcę wejść w natychmiastowe negocjacje, by po raz kolejny rozmawiać o nabyciu Grenlandii przez Stany Zjednoczone, dokładnie tak, jak kupiliśmy wiele innych terytoriów na przestrzeni lat naszej historii, podobnie jak wiele państw europejskich kupiło, nie ma w tym nic złego. Wręcz odwrotnie jest wielkie bogactwo, wielki kawałek ziemi w różnych miejscach na świecie. Po prostu to się dzieje. Natomiast to nie będzie zagrożenie dla NATO - mówił Trump.

