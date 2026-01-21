W czwartek i piątek nad Europą dominować będzie układ niżów znad północnego Atlantyku oraz Wysp Brytyjskich wraz z towarzyszącymi mu frontami atmosferycznymi. Jedynie północny wschód kontynentu znajdzie się pod wpływem wyżu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Polska pozostanie na skraju tego układu niżowego, z ośrodkami ulokowanymi nad Atlantykiem i Wielką Brytanią, a napływające powietrze będzie miało charakter polarny kontynentalny.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 22 stycznia?

W czwartek w większości kraju dominować będzie małe zachmurzenie, choć na północy, wschodzie i południowym wschodzie okresami może ono wzrastać do umiarkowanego i dużego. Lokalnie na wschodzie oraz na Pomorzu możliwe są słabe opady śniegu.

Początkowo miejscami pojawi się silne zamglenie lub mgła, która ograniczy widzialność nawet do 500 metrów i może powodować osadzanie się szadzi.

Temperatury maksymalne będą mocno zróżnicowane - od około -12 stopni na Podlasiu i Polesiu, przez około -6 stopni w centrum, aż do 4-5 stopni na Śląsku i lokalnie w Małopolsce.

Wiatr będzie przeważnie słaby, jednak na północy i wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, a nad morzem w porywach osiągnie do 55 km/h. Wysoko w Sudetach porywy mogą dochodzić do 70 km/h.

Prognoza pogody. Noc z czwartku na piątek, 21-22 stycznia

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie początkowo małe i umiarkowane, jednak na północy, wschodzie i południu stopniowo wzrośnie do dużego, a miejscami nawet całkowitego.

Na południowym wschodzie, wschodzie oraz lokalnie na północy okresami wystąpią słabe opady śniegu.

W rejonie Roztocza możliwe są także niewielkie opady marznącej mżawki, które mogą powodować gołoledź. Miejscami na południowym wschodzie oraz na krańcach południowo-zachodnich pojawi się silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów i sprzyjająca osadzaniu się szadzi.

Temperatura minimalna wyniesie od około -16 stopni na Kaszubach do -4 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Wiatr będzie słaby, choć na północy, wschodzie i w centrum okresami umiarkowany i porywisty, a nad samym morzem w porywach osiągnie do 60 km/h.

Prognoza pogody - piątek, 22 stycznia

W piątek na południowym zachodzie i zachodzie, a także na terenach podgórskich Karpat, zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W pozostałej części kraju dominować ma jednak duże i całkowite zachmurzenie.

Na północy, wschodzie i w centrum okresami pojawią się słabe opady śniegu, a miejscami na południowym wschodzie oraz w centrum możliwe będą opady deszczu ze śniegiem. Niewykluczone są też marznące opady deszczu lub mżawki, które mogą powodować gołoledź.

Na południowym wschodzie wystąpi silne zamglenie, a rano i wieczorem także mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od około -7 do 2 stopni na Dolnym Śląsku i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, a nad morzem w porywach osiągnie do 60 km/h.

