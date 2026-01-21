Były wiceprezydent Rosji, odznaczony tytułem Bohatera Związku Radzieckiego udzielił wywiadu portalowi NEWS.ru. Zdaniem Aleksandra Ruckoja niedawne wydarzenia w Wenezueli powinny zostać przeanalizowane przez moskiewskie służby i zastosowane w Ukrainie.

- Trump dał doskonały przykład, jak przeprowadza się operację wojskową, porywając Maduro z jego rezydencji. Mogliśmy równie dobrze wziąć tego klauna Zełenskiego, założyć mu worek na głowę i zawieźć do aresztu śledczego w Lefortowie - stwierdził.

- Powinniśmy byli sprowadzić tego małpiszona i jego 12 zwolenników, którzy to wszystko ułatwili (...) Ale oni wszyscy żyją i mają się dobrze. Ukradli już wystarczająco dużo i żyją wygodnie. Powinniśmy byli złapać wszystkich, którzy sprowokowali konflikt w Ukrainie - dodał.

ZOBACZ: "To są negocjacje". Andrzej Duda o groźbach Trumpa wobec Grenlandii

Lefortowski zakład karny to jedno z najbardziej znanych więzień w Rosji, uznawane za putinowski straszak na zagranicznych agentów. W czasach ZSRR przetrzymywano tam wrogów politycznych, w tym ofiary terroru stalinowskiego.

Więzienie znajdowało się pod bezpośrednią kontrolą KGB, później trafiło w ręce FSB, a obecnie podlega Ministerstwu Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

Wojna na Ukrainie. Rosyjscy propagandyści o eliminacji Zełenskiego

To nie pierwszy przypadek, gdy politycy bądź propagandyści nawołują do zabójstw przedstawicieli władz w Kijowie. Do takich działań kilkukrotnie nawoływał m.in. były prezydent Dmitrij Miedwiediew.

"Po dzisiejszym ataku terrorystycznym (rzekome uderzenie dronów w Kreml - red.) nie ma innych opcji poza fizyczną eliminacją Zełenskiego i jego kliki" - pisał wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Rosyjska ofensywa zwalnia. Niepokojące dane dla Kremla

Podobne wypowiedzi regularnie pojawiają się także w programach emitowanych w telewizji publicznej. Prym w nich wiedzie chociażby czołowy kremlowski propagandysta Władimir Sołowjow.

- Zełenski musi zostać zabity. Każdy, kto wydaje rozkazy, musi zostać uznany za legalny cel i wyeliminowany - przekonywał we wrześniu 2022 roku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni