Media: USA po cichu wycofają wojskowych ekspertów z Europy. "Rozważane od miesięcy"
Pentagon planuje ograniczyć swój udział w strukturach sił NATO w Europie - podał "The Washington Post". Według źródeł dziennika w amerykańskim Departamencie Wojny planowane jest zmniejszenie aktywności w około 30 natowskich instytucjach. - Zmiany w powołaniach i obsadzie sił zbrojnych USA nie są niczym niezwykłym - komentuje doniesienia rzecznik Paktu Północnoatlantyckiego.
- Według nieoficjalnych doniesień USA planują ograniczenie swojej obecności wojskowej w Europie poprzez wycofanie personelu z natowskich Centrów Eksperckich i instytucji wywiadowczych.
- Decyzje o ograniczeniu współpracy zapadły po sporze dotyczącym Grenlandii i mają być sygnałem dążenia administracji Trumpa do redukcji sił w Europie.
- USA chcą dyskretnie ograniczać zaangażowanie, pozostawiając wakaty po zakończonych kadencjach, zamiast formalnie odwoływać personel.
- Choć redukcje dotyczyć będą niewielkiej części żołnierzy, to wycofywany personel stanowią kluczowi eksperci, co może osłabić siły NATO w Europie.
Według źródeł "The Washington Post" ograniczenie współpracy amerykańskiego Departamentu Wojny z NATO jest "najnowszym sygnałem, że administracja Donalda Trumpa dąży do ograniczenia obecności wojskowej USA w Europie".
USA mają planować wycofanie personelu z Centrów Eksperckich NATO, w których opracowywane są m.in. doktryny i procedury operacji wojskowych. Amerykanie chcą się także wycofywać z natowskich instytucji działających w obszarze wymiany informacji wywiadowczych oraz przygotowania operacji specjalnych.
Choć zmiana była "rozważana od miesięcy", to decyzje miały zapaść po wybuchu sporu dotyczącego Grenlandii. Według niepotwierdzonych informacji ograniczanie zaangażowania w sojusz USA chce realizować dyskretnie. Zamiast odwołań Departament Wojny ma zastosować politykę pozostawiania wakatów po tym, jak upłyną kadencje Amerykanów urzędujących w Centrach Eksperckich.
Media: USA planują wycofanie ekspertów z Europy. Nie obsadzą wakatów w NATO
Dziennik podkreśla, że redukcje dotyczyć będą jedynie niewielkiej części amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie. Niemniej według Lauren Speranzy, wysokiej rangą urzędniczki Pentagonu w administracji Joe Bidena, mowa o kluczowych ekspertach.
- Mamy bogate doświadczenie operacyjne, a część naszego personelu wnosi wkład do tych centrów. Doszłoby do pewnego drenażu mózgów, jeśli USA wycofałyby personel - powiedziała Speranza.
Według rzecznika NATO doniesienia o zmianach nie są zaskoczeniem, a fluktuacje w personelu wojskowym pracujący w strukturach NATO są czymś zwyczajnym. - Zmiany w powołaniach i obsadzie sił zbrojnych USA nie są niczym niezwykłym - skomentował i podkreślił, że Sojusz pozostaje w tej sprawie w "ścisłym kontakcie" z Waszyngtonem.
