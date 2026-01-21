- Pewnie będzie nerwowo, zobaczymy jak presja mediów będzie oddziaływać na sali sądowej - mówił przed rozpoczęciem procesu obrońca księdza Michała Olszewskiego i jednej z byłych urzędniczek ministerstwa sprawiedliwości.

Obrońca oskarżonych: Nie popełnili żadnego przestępstwa

Zapewniał również, że jego klienci są niewinni. - Nie popełnili żadnego przestępstwa. Wszystko, co zrobili, zrobili legalnie i zgodnie z prawem - powiedział dziennikarzom adwokat Krzysztof Wąsowski.

Przekazał również, że obrona "odkryła niedawno dowody". Nie chciał jednak zdradzić szczegółów. - Chcemy być jak Hitchcock i stopniować napięcie - wyjaśnił.

Na ławie oskarżonych zasiadło łącznie sześć osób. Ksiądz Michał Olszewski, który kierował Fundacją Profeto i pięć urzędników ministerstwa sprawiedliwości, w tym Urszula D. i Karolina Ś., które były związane z departamentem Funduszu Sprawiedliwości.

Na początku procesu obrońcy oskarżonych przez ponad godzinę składali wnioski formalne, w tym ten o odroczenie dzisiejszej rozprawy, uzasadniając to koniecznością wylosowania ponownie składu sędziowskiego i nieobecnością jednego z obrońców.

- To jest taktyka procesowa przyjęta przez obrońców. Musimy się na pewno przygotować na tego typu działania - skomentował dla Polsat News wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha (KO).

- To jest czysto polityczny proces. Takich projektów było wówczas więcej. Natomiast Michał O. jest księdzem, to go zaatakowano - stwierdził z kolei Michał Wójcik z PiS.

Dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ksiądz na ławie oskarżonych

Prokuratura zarzuca księdzu i dwóm byłym urzędniczkom m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.

Do fundacji zarządzanej przez księdza Michała Olszewskiego trafiło ponad 66 milionów złotych, mimo że miała ona nie spełniać wymagań formalnych.

- Ta cała hucpa jest próbą zniszczenia i zaszczucia uczciwie działającego księdza oraz dwóch pań z ministerstwa sprawiedliwości, które przez lata pracowały bardzo dobrze i służyły Polsce - ocenił rzecznik PiS Rafał Bochenek.

- Ksiądz to nie jest święta krowa, który może kraść, bo nosi sutannę. Ksiądz jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, a tutaj respektowane i przestrzegane jest prawo, które jest równie dla wszystkich - powiedział Tomasz Trela z Nowej Lewicy.

Przed salą rozpraw zgromadzili się zwolennicy oskarżonych. Na razie sąd zarządził przerwę i trwa rozpatrywanie wniosków.

