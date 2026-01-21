Donald Trump spotkał się z Karolem Nawrockim

Jak poinformował Biały Dom, po zakończeniu swojego przemówienia na forum ekonomicznym w Davos, Donald Trump spotkał się z prezydentem RP Karolem Nawrockim.

"Dziękuję Panie Prezydencie za udane spotkanie!" - napisał w mediach społecznościowych Nawrocki. Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie było przedmiotem rozmowy obu polityków. Amerykańscy dziennikarze towarzyszący Trumpowi przekazali jedynie, że spotkanie odbyło się bez udziału mediów.

Trump ma też zamiar porozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, przywódcami Belgii i Egiptu oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Oprócz rozmowy z amerykańskim prezydentem, Karol Nawrocki wziął udział w środowym panelu dyskusyjnym, którego głównym tematem było wzmacnianie potencjału obronnego Europy. W spotkaniu uczestniczyli również Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Nawrocki o relacjach z USA. "Najważniejszy polski sojusznik"

Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Nawrocki mówił m.in. o konieczności utrzymywania dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Sojuszem Północnoatlantyckim.

- USA są najważniejszym polskim sojusznikiem, a NATO jest stabilne - powiedział prezydent. Nawrocki ocenił, że mimo napięć wokół Grenlandii, budowanie dobrych stosunków transatlantyckich jest "konieczne". Wyraził również nadzieję, że kwestia przejęcia kontroli nad wyspą zostanie rozwiązana na drodze dyplomatycznej.

Polski prezydent skrytykował postawę Unii Europejskiej i stwierdził, że bez nacisków Donalda Trumpa organizacja nie będzie w stanie samodzielnie zadbać o bezpieczeństwo państw członkowskich. Przypomniał, że to Trump na zeszłorocznym szczycie NATO w Hadze wywarł presję na europejskich sojuszników w sprawie zwiększenia wydatków na obronność.

Polska w Radzie Pokoju. Trump zaprosił Nawrockiego

Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania Nawrockiego z Trumpem mogło być członkostwo Polski w sformowanej w ubiegły czwartek Radzie Pokoju - organizacji mającej nadzorować nowe władze w Strefie Gazy.

Jak przekazał Pałac Prezydencki, zaproszenie do udziału w inicjatywie Donalda Trumpa otrzymał również prezydent RP Karol Nawrocki. Polska nie odpowiedziała jeszcze na ruch Białego Domu. Na ten moment ofertę prezydenta USA przyjęły takie państwa jak Turcja, Egipt, Indonezja, Węgry, Izrael czy Pakistan.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji ws. dołączenia do Rady Pokoju, administracja Karola Nawrockiego poprosiła o opinię Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował, że we wtorek ministerstwo przesłało Kancelarii Prezydenta odpowiedź w tej kwestii.

🗓️Wczoraj (wtorek) o 16:56 @MSZ_RP przekazało do Kancelarii @prezydentpl odpowiedź na prośbę o opinię ws. zaproszenia Pana Prezydenta @NawrockiKn do dołączenia do Rady Pokoju.

⚖️Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o umowach międzynarodowych (art. 6 pkt 3), podpisanie umowy… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) January 21, 2026

Wewiór przypomniał, że "zgodnie z ustawą o umowach międzynarodowych (art. 6 pkt 3), podpisanie umowy międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów w formie uchwały", więc opinia resortu nie jest tutaj decydująca.

