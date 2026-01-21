Bundeswehra coraz liczniejsza. Minister ujawnił dane, "najlepszy wynik od 12 lat"
Niemiecka armia zanotowała najwyższą liczebność od 12 lat. Jak zaznaczył szef resortu obrony kraju Boris Pistorius, to najlepszy wynik rekrutacyjny Bundeswehry od czasu zawieszenia poboru w 2011 roku. Zgodnie z nowymi celami NATO do 2035 roku niemiecka armia ma liczyć 260 tys. żołnierzy zawodowych i kontraktowych oraz 200 tys. rezerwistów.
Niemiecka armia osiągnęła najwyższą liczebność od 12 lat i ma obecnie 184,2 tys. żołnierzy w czynnej służbie - powiedział we wtorek agencji dpa minister obrony Niemiec Boris Pistorius.
Według danych resortu obrony na koniec 2025 roku o 18 proc. wzrosła też liczba osób odbywających dobrowolną służbę wojskową. Do Bundeswehry zgłosiło się 12,2 tys. ochotników wobec 10,3 tys. w 2024 roku.
W 2025 roku niemieckie siły zbrojne przyjęły do służby ponad 25 tys. nowych żołnierzy, co - według ministerstwa - oznacza wzrost o 23 proc. i jest najlepszym wynikiem rekrutacyjnym od czasu zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej w 2011 roku.
Problemem pozostaje jednak wysoki wskaźnik rezygnacji, który wynosi 25 proc. "Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby przekonać pozyskanych żołnierzy do pozostania w Bundeswehrze" - zapowiedziało ministerstwo.
Niemcy. Bundeswehra zwiększa liczebność. Nowy model służby ma w tym pomóc
Niemiecka armia od lat zabiega o zwiększenie liczby personelu. Mimo szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych liczebność wojska długo utrzymywała się na podobnym poziomie lub spadała. W 2024 roku liczba żołnierzy w czynnej służbie zmniejszyła się do ok. 181,1 tys.
Od stycznia w Niemczech obowiązuje nowy model służby wojskowej. Przewiduje on obowiązkową kwalifikację wojskową dla wszystkich młodych mężczyzn oraz możliwość wprowadzenia poboru w drodze losowania, jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca. Młode kobiety mogą wypełniać kwestionariusz dobrowolnie.
Jednocześnie rośnie liczba osób odmawiających służby wojskowej. Mimo zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej nadal obowiązuje prawo do odmowy jej pełnienia z powodów sumienia, zapisane w Ustawie Zasadniczej. W 2025 roku złożono 3867 takich wniosków, o 72 proc. więcej niż rok wcześniej.
Zgodnie z nowymi celami NATO do 2035 roku niemiecka armia ma liczyć 260 tys. żołnierzy zawodowych i kontraktowych oraz 200 tys. rezerwistów.
