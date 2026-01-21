Blackout na należącej do Danii wyspie Bornholm. Duńskie media informują, że występują tam przerwy w dostawie prądu. To jednak nie wszystko. Lokalne media alarmują, że przerwa w dostawie prądu może spowodować odcięcie wody na wyspie. Służby zwróciły się więc z apelem do mieszkańców o przygotowanie zapasów wody oraz zaopatrzenie się w świeczki i latarki.

Blackout na Bornholmie. Podano możliwą przyczynę

Duńskie media początkowo informowały, że może być to związane z awarią podmorskiego kabla łączącego wyspę ze Szwecją. Duński operator systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz gazu ziemnego Energinet zdementował jednak te informacje. "Nie wystąpiła awaria kabla podmorskiego. Kabel działa, a Bornholm jest ponownie gotowy do odbioru energii ze Szwecji" - podano w komunikacie.

Rzecznik lokalnego dostawcy prądu firmy Trefor El-Net Øst poinformował, że sprawa nie ma nic wspólnego z terroryzmem. - W tej chwili jestem prawie pewien, że jest to spowodowane przeciążeniem kabla podmorskiego i nie ma to nic wspólnego z terroryzmem ani niczym innym - powiedział.

Duńska wyspa na Bałtyku bez prądu. Przekroczono "dopuszczalne limity"

Według Pera Sørensena, dyrektora ds. dostaw energii elektrycznej w Trefor El-Net Øst, doszło do przeciążania kabla podmorskiego, w związku czym został on odłączony.

- Jesteśmy na dobrej drodze do przywrócenia dostaw, ale minie trochę czasu, zanim będziemy w pełni gotowi do ponownego podłączenia wyspy - powiedział Sørensen.

- Może to być spowodowane między innymi tym, że na wyspie znajduje się większy akumulator, który mógł przekroczyć dopuszczalne limity, a przyczyna tego stanu rzeczy jest czymś, co musimy zbadać – powiedział przedstawiciel spółki.

Dostawca energii poinformował w oświadczeniu, że przywrócenie dostaw energii na Bornholm może potrwać nawet kilka godzin. "Wielu mieszkańców Bornholmu musi uzbroić się w cierpliwość do czasu przywrócenia zasilania" - podała Trefor El-Net Øst.

