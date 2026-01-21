Alert RCB w pięciu województwach. Smog dusi Polskę, normy znacznie przekroczone
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało nowe ostrzeżenia w związku ze złą jakością powietrza. Stężenie pyłów zawieszonych PM10 przekroczyło normy m.in. na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Małopolsce. "Unikaj aktywności na zewnątrz" - apeluje RCB.
- W wielu regionach Polski wystąpiło znaczne pogorszenie jakości powietrza.
- W Krakowie stężenie PM10 ponad trzykrotnie przekroczyło dopuszczalną normę średniego stężenia dobowego.
- Alert RCB obejmuje liczne powiaty w województwach lubelskim, podlaskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim.
- Rząd apeluje o pozostanie w domach, unikanie aktywności na zewnątrz i ograniczenie wietrzenia pomieszczeń.
W wielu regionach Polski nastąpiło znaczące pogorszenie jakości powietrza. Stężenie pyłów zawieszonych PM10 przekroczyło dopuszczalne normy - niekiedy wielokrotnie. Nad ranem w Krakowie stężenie PM10 było wyższe niż 150 µg/m, co stanowi trzykrotność normy średniego stężenia dobowego.
Alert RCB w sprawie smogu. Stężenie PM10 przekroczone w wielu regionach Polski
Ostrzeżenia o złej jakości powietrza otrzymali mieszkańcy powiatów tomaszowskiego i radzyńskiego w Lubuskiem, Białegostoku, Łomży i Suwałk w Podlaskiem, Krakowa i powiatów nowotarskiego, oświęcimskiego, krakowskiego, wielickiego w Małopolsce, oraz powiatu ełckiego województwie warmińsko-mazurskim.
Przed godz. 10 Rządowe Centrum Bezpieczeństwo uzupełniło listę, dodając do objętych ostrzeżeniem regionów powiat otwocki w województwie mazowieckim. Choć w miarę ustępowania mgieł stężenie PM10 powinno spadać, możliwe są dalsze aktualizacje alertów bezpieczeństwa.
Rząd apeluje: zostań w domu, unikaj aktywności na zewnątrz i wietrzenia
Rząd apeluje, aby mieszkańcy zagrożonych powiatów w miarę możliwości ograniczyli aktywność na zewnątrz. Odradzane są spacery na świeżym powietrzu, uprawienie sportu na zewnątrz, należy także ograniczyć wietrzenie pomieszczeń - zaleca RCB.
To właśnie pyły PM10 (o średnicy nie większej niż 10 μm) pochodzące ze spalania paliw stałych i ciekłych odpowiadają za zjawisko powstawania smogu. Ten wywołujące choroby układu oddechowego, krążenia i zwiększa ryzyko nowotworów.
