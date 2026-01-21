W wielu regionach Polski nastąpiło znaczące pogorszenie jakości powietrza. Stężenie pyłów zawieszonych PM10 przekroczyło dopuszczalne normy - niekiedy wielokrotnie. Nad ranem w Krakowie stężenie PM10 było wyższe niż 150 µg/m, co stanowi trzykrotność normy średniego stężenia dobowego.

Alert RCB w sprawie smogu. Stężenie PM10 przekroczone w wielu regionach Polski

Ostrzeżenia o złej jakości powietrza otrzymali mieszkańcy powiatów tomaszowskiego i radzyńskiego w Lubuskiem, Białegostoku, Łomży i Suwałk w Podlaskiem, Krakowa i powiatów nowotarskiego, oświęcimskiego, krakowskiego, wielickiego w Małopolsce, oraz powiatu ełckiego województwie warmińsko-mazurskim.

ZOBACZ: Zima chwilowo złagodzi mroźny uścisk. Wiemy, gdzie będzie najcieplej

Przed godz. 10 Rządowe Centrum Bezpieczeństwo uzupełniło listę, dodając do objętych ostrzeżeniem regionów powiat otwocki w województwie mazowieckim. Choć w miarę ustępowania mgieł stężenie PM10 powinno spadać, możliwe są dalsze aktualizacje alertów bezpieczeństwa.

Rząd apeluje: zostań w domu, unikaj aktywności na zewnątrz i wietrzenia

Rząd apeluje, aby mieszkańcy zagrożonych powiatów w miarę możliwości ograniczyli aktywność na zewnątrz. Odradzane są spacery na świeżym powietrzu, uprawienie sportu na zewnątrz, należy także ograniczyć wietrzenie pomieszczeń - zaleca RCB.

ZOBACZ: Zaginął Paweł Kościsz. Rozpoczął górską wyprawę i ślad po nim zaginął

To właśnie pyły PM10 (o średnicy nie większej niż 10 μm) pochodzące ze spalania paliw stałych i ciekłych odpowiadają za zjawisko powstawania smogu. Ten wywołujące choroby układu oddechowego, krążenia i zwiększa ryzyko nowotworów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni