Pilot myśliwca MiG-29, żona byłego marszałka Sejmu Urszula Brzezińska-Hołownia odchodzi z wojska. - Jej decyzja. Miała takie prawo - potwierdził Interii oficer prasowy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Nieoficjalnie ustalono, że przyczyną opuszczenia przez nią armii były względy osobiste.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia z żoną, major Urszulą Brzezińską-Hołownią
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia z żoną, major Urszulą Brzezińską-Hołownią

Major Urszula Brzezińska-Hołownia odbyła we wtorek ostatni lot na swojej maszynie typu MiG-29 w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. W sieci pojawiły się relacje z jej ostatniej misji.

 

 

Żona Hołowni żegna się z wojskiem. "Jej prawo"

Informacje o odejściu Brzezińskiej-Hołowni z Wojska Polskiego potwierdziła jej macierzysta jednostka.

 

- Miała prawo żeby zrezygnować z wojska. Podjęła taką decyzję. Dzisiaj miała lot pożegnalny. Teraz jest w okresie rozliczania się z jednostką. Jej decyzja. Miała takie prawo - powiedział w rozmowie z Interią oficer prasowy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego ppłk Marcin Boruta.

 

ZOBACZ: Polskie MiGi-29 dla Ukrainy. Wiceszef MON: Decyzja zapadła

 

Informacje o możliwym odejściu Hołowni z armii jako pierwszy przekazał portal tvn24.pl. Serwis przekazał, powołując się na swoje źródła, że przyczyną o odejścia major z wojska były "względy osobiste".

Brzezińska - Hołownia opuszcza armię. Była jedną z czterech kobiet - pilotów

Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych Urszula Brzezińska-Hołownia została przydzielona do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

 

ZOBACZ: "Epoka kobiet, które wyrosły na stereotypach, mija". Żona Hołowni z ważnym spotem


Major Brzezińska-Hołownia jest jedną z czterech kobiet w Polsce z uprawnieniami pilota myśliwca, służącą w Siłach Powietrznych RP. Żona Szymona Hołowni została uhonorowana nagrodą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych za awaryjne lądowanie z wyłączonymi silnikami.

 

Mateusz Balcerek
