Za nami bardzo zimna noc, szczególnie na wschodzie. W Ostrołęce we wtorek rano zanotowano -20,3 st. C, a możliwe że to jeszcze nie koniec. Na horyzoncie rysuje się jednak wyraźne ocieplenie, które prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najbliższy weekend zapowiada się na znacznie cieplejszy, ale też wymagający pogodowo.

Nadchodzi cieplejszy weekend. Miejscami kilka stopni powyżej zera

Najbliższe noce we wschodniej Polsce wciąż będą bardzo mroźne i lokalnie na Suwalszczyźnie i Podlasiu może być do -18, -16 stopni. W okolicach weekendu jednak do naszego kraju napłynie cieplejsze powietrze i nawet w tej najchłodniejszej części kraju mrozy staną się jednocyfrowe.

Temperatury wzrosną w krótkim czasie. O ile jeszcze w czwartek na najzimniejszym północnym wschodzie będzie za dnia do -12, 10 stopni, to w tym samym rejonie pod koniec weekendu oraz w poniedziałek mrozy nie przekroczą -7, -5 stopni.

W weekend oraz w poniedziałek również w nocy mróz nie będzie tak dojmujący jak obecnie. Choć lokalnie na północnym wschodzie wciąż może dochodzić do -10 st. C, to w większości regionów wyniesie od -1 do -5 stopni.

IMGW Prognoza pogody IMGW-PIB przewiduje ocieplenie w weekend, ale silne mrozy powrócą w przyszłym tygodniu

W porównaniu z obecnymi mrozami, które w nocy zbliżają się do -20 stopni, może to oznaczać ocieplenie miejscami przekraczające 10 stopni Celsjusza.

Zaznaczy się też wyraźna różnica między najchłodniejszym północnym wschodem a najcieplejszym południem. Możliwe, że w niedzielę na Suwalszczyźnie będzie wtedy około -8 st. C, a na Śląsku nawet sześć stopni na plusie. To może oznaczać różnicę dochodzącą do 14 stopni Celsjusza w ciągu jednego dnia.

WXCHARTS Pod koniec tygodnia najcieplej będzie w południowej Polsce - nawet kilka stopni na plusie

Cały czas będzie zimno, jednak nie aż tak jak na początku tygodnia. Najmocniej ocieplenie odczują mieszkańcy południa kraju, którzy mogą w weekend doświadczyć odwilży. Przyspieszą ją mieszane opady - nie tylko śniegu, lecz również deszczu.

Z pochmurnego nieba zacznie padać. Nie tylko śnieg

Pod koniec tego tygodnia na pogodę w naszym kraju coraz większy wpływ będą miały niże, co oznacza nie tylko postępujące ocieplenie, lecz również pogarszającą się aurę.

Na północny i wschodzie znowu spadnie śnieg, a na najcieplejszym południu również śnieg z deszczem i sam deszcz. Ponieważ grunt wciąż będzie zmarznięty, opady mogą powodować niebezpieczną gołoledź.

Od piątku zacznie mocniej padać, głównie śnieg, którego powinni się spodziewać najpierw mieszkańcy wschodnich oraz północnych regionów Polski. W weekend, czyli cieplejszy okres, w centrum i na południu ze śniegiem wymiesza się deszcz, a miejscami w najcieplejszych miejscach popada sam deszcz.

IMGW Prognoza opadów atmosferycznych na najbliższe dni. Od weekendu wrócą intensywniejsze opady śniegu, początkowo wymieszane z deszczem

Koniec tego oraz początek przyszłego tygodnia zapowiadają pochmurnie, z opadami w wielu miejscach. Potem do naszego kraju znowu napłynie chłodniejsze powietrze, za to nie przestanie padać. Czeka nas więc więcej zimy, z dalszymi opadami samego śniegu oraz mocniejszym mrozem.

Siarczyste mrozy wrócą w przyszłym tygodniu. Będzie biało w wielu miejscach

Ocieplenie nie powinno się utrzymać dłużej niż do poniedziałku włącznie. Mniej więcej od połowy przyszłego tygodnia nastąpi kolejne ochłodzenie. Strefa mrozów obejmie również południową Polskę.

Noce przyniosą kilkunastostopniowe mrozy, a możliwe że lokalnie znowu może być około -20 stopni. Za dnia na północnym wschodzie znowu może być około -10 stopni, a ujemne temperatury utrzymają się w niemal całym kraju.

Dodatkowo powrót silnych mrozów będzie miał śnieżną oprawę - w całym kraju można się wtedy spodziewać zimowych opadów. Miejscami opady śniegu mogą być intensywne. Nie można wykluczyć, że cienka, kilkucentymetrowa warstwa śniegu może się odbudować również w zachodniej połowie Polski, która w ostatnich dniach doświadczała najwyższych temperatur.

WXCHARTS W przyszłym tygodniu pokrywa śnieżna może zacząć się odbudowywać również na zachodzie

Choć powrót mocnego ochłodzenia w drugiej połowie przyszłego tygodnia wydaje się bardzo prawdopodobny, trzeba podkreślić, że prognozy pogody na tak odległy termin są bardzo niepewne. Sytuacja pogodowa jest bardzo dynamiczna i może się jeszcze zmienić. Dlatego też warto śledzić prognozy na bieżąco.

