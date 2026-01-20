Zełenski odpowiada na zaproszenie Trumpa. "Trudno sobie wyobrazić"

W rozmowie z dziennikarzami przeprowadzonej poprzez komunikator WhatsAp Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego wątpliwości związane z zaproszeniem od prezydenta USA wynikają z problemu, który nie dotyczy wyłącznie Rady Pokoju.

- Po prostu Rosja to rada wojenna. A Białoruś jest razem z nią, a dokładnie reżim Alaksandra Łukaszenki - powiedział ukraiński przywódca, cytowany przez agencję UNIAN.

- Rosja jest naszym wrogiem, a Białoruś jest jej sojusznikiem. Szczerze mówiąc, wciąż trudno mi sobie wyobrazić, jak my i Rosja moglibyśmy być razem w którejś z rad - powiedział Zełenski.

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że Rosja otrzymała zaproszenie od Donalda Trumpa i obecnie analizuje tę propozycję. Podkreślił, że Moskwa ma wiele pytań na temat Rady Pokoju i " ma nadzieję uzyskać na nie odpowiedzi poprzez kontakt z Amerykanami".

Rada Pokoju Donalda Trumpa. Obawy krytyków

Prezydent USA Donald Trump zaprosił światowych przywódców, by w czwartek wzięli udział w ceremonii podpisania statutu Rady Pokoju. Uroczystość ma się odbyć w szwajcarskim Davos, na marginesie trwającego tam Światowego Forum Ekonomicznego.

Rada Pokoju to instytucja, której stworzenie zaproponował prezydent USA. Ma zarządzać Strefą Gazy i odbudową tego palestyńskiego terytorium po wojnie z Izraelem, ale również pomóc w rozwiązywaniu innych konfliktów na świecie. Do udziału w Radzie Trump zaprosił ponad 60 przywódców z całego świata.

Jak zauważa agencja UNIAN, krytycy obawiają się, że prezydent USA chce stworzyć alternatywę dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, którą wielokrotnie krytykował.

Aby uzyskać stałe członkostwo w Radzie Pokoju, wymagana jest składka w wysokości miliarda dolarów. Trzyletnie członkostwo jest możliwe bez składki. Zaproszenie do przystąpienia do tej organizacji przyjęły dotąd Węgry i Wietnam.

