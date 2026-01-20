Zełenski odpowiada na zaproszenie Trumpa. "Trudno sobie wyobrazić"
Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina otrzymała zaproszenie do Rady Pokoju zaproponowanej przez Donalda Trumpa. Jak wskazał, dyplomaci zajmują się rozpatrywaniem pisma. Zaznaczył jednocześnie, że "trudno sobie wyobrazić, aby Ukraina mogła być członkiem tej samej rady", do której zaproszono również Rosję.
W rozmowie z dziennikarzami przeprowadzonej poprzez komunikator WhatsAp Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego wątpliwości związane z zaproszeniem od prezydenta USA wynikają z problemu, który nie dotyczy wyłącznie Rady Pokoju.
- Po prostu Rosja to rada wojenna. A Białoruś jest razem z nią, a dokładnie reżim Alaksandra Łukaszenki - powiedział ukraiński przywódca, cytowany przez agencję UNIAN.
- Rosja jest naszym wrogiem, a Białoruś jest jej sojusznikiem. Szczerze mówiąc, wciąż trudno mi sobie wyobrazić, jak my i Rosja moglibyśmy być razem w którejś z rad - powiedział Zełenski.
Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że Rosja otrzymała zaproszenie od Donalda Trumpa i obecnie analizuje tę propozycję. Podkreślił, że Moskwa ma wiele pytań na temat Rady Pokoju i " ma nadzieję uzyskać na nie odpowiedzi poprzez kontakt z Amerykanami".
Rada Pokoju Donalda Trumpa. Obawy krytyków
Prezydent USA Donald Trump zaprosił światowych przywódców, by w czwartek wzięli udział w ceremonii podpisania statutu Rady Pokoju. Uroczystość ma się odbyć w szwajcarskim Davos, na marginesie trwającego tam Światowego Forum Ekonomicznego.
Rada Pokoju to instytucja, której stworzenie zaproponował prezydent USA. Ma zarządzać Strefą Gazy i odbudową tego palestyńskiego terytorium po wojnie z Izraelem, ale również pomóc w rozwiązywaniu innych konfliktów na świecie. Do udziału w Radzie Trump zaprosił ponad 60 przywódców z całego świata.
Jak zauważa agencja UNIAN, krytycy obawiają się, że prezydent USA chce stworzyć alternatywę dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, którą wielokrotnie krytykował.
Aby uzyskać stałe członkostwo w Radzie Pokoju, wymagana jest składka w wysokości miliarda dolarów. Trzyletnie członkostwo jest możliwe bez składki. Zaproszenie do przystąpienia do tej organizacji przyjęły dotąd Węgry i Wietnam.
