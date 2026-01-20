Wykolejenie pociągu Polregio w Małopolsce. Trwa akcja służb
Około godziny 21:00 doszło do wykolejenia się pociągu Polregio na trasie Miechów - Słomniki - poinformował w rozmowie z Interią Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK. Na pokładzie znajdowało się 20 osób, nikomu nic się nie stało.
Miejsce w którym doszło do zdarzenia, czyli odcinek Miechów - Słomniki, to fragment szlaku kolejowego prowadzącego z Kielc do Krakowa.
W rozmowie z Interią, Karol Jakubowski z PKP PLK potwierdził, że wykolejeniu uległ skład Polregio.
Małopolska. Wykolejenie pociągu. "Skupiamy się na bezpieczeństwie pasażerów"
Było to połączenie regionalne nr 23321 relacji Kielce Główne - Kraków Główny. - W pociągu było 20 osób. Nikomu nic się nie stało. Wprowadzono zmiany w komunikacji: dla pociągów dalekobieżnych trasy objazdowe, a Polregio będą wprowadzały zastępczą komunikację autobusową - podkreślił.
Jak nadmienił Karol Jakubowski, na razie jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić o przyczynach zdarzenia. - Skupiamy się na działaniach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasażerów - wskazał przedstawiciel PKP PLK.
Na Portalu Pasażera czytamy o "wypadku powodującym przerwę w ruchu pociągów" w miejscowości Smroków. "Wstrzymany ruch pociągów. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Pociągi przewoźnika PKP Intercity kierowane drogą okrężną. Przepraszamy za utrudnienia" - brzmi komunikat.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej