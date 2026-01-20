Wykolejenie pociągu Polregio w Małopolsce. Trwa akcja służb

Miejsce w którym doszło do zdarzenia, czyli odcinek Miechów - Słomniki, to fragment szlaku kolejowego prowadzącego z Kielc do Krakowa.

W rozmowie z Interią, Karol Jakubowski z PKP PLK potwierdził, że wykolejeniu uległ skład Polregio.

Małopolska. Wykolejenie pociągu. "Skupiamy się na bezpieczeństwie pasażerów"

Było to połączenie regionalne nr 23321 relacji Kielce Główne - Kraków Główny. - W pociągu było 20 osób. Nikomu nic się nie stało. Wprowadzono zmiany w komunikacji: dla pociągów dalekobieżnych trasy objazdowe, a Polregio będą wprowadzały zastępczą komunikację autobusową - podkreślił.

Jak nadmienił Karol Jakubowski, na razie jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić o przyczynach zdarzenia. - Skupiamy się na działaniach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasażerów - wskazał przedstawiciel PKP PLK.

Na Portalu Pasażera czytamy o "wypadku powodującym przerwę w ruchu pociągów" w miejscowości Smroków. "Wstrzymany ruch pociągów. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Pociągi przewoźnika PKP Intercity kierowane drogą okrężną. Przepraszamy za utrudnienia" - brzmi komunikat.

