45-latek wyjechał do Holandii, chcąc uniknąć kary więzienia za kradzieże oraz włamania. Przez blisko 12 lat skutecznie ukrywał swoją tożsamość.

Opolscy "łowcy głów" ustalili, że mężczyzna planuje wrócić do kraju i, na podstawie zebranych informacji, wytypowali jego nowy adres.

Funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego kilka dni temu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.

Opolskie. Poszukiwany czekał na księdza po kolędzie, trafił w ręce policji

Jak relacjonują kryminalni, 45-latek nie spodziewał się wizyty policji. W momencie zatrzymania miał wyglądać przez okno, wypatrując księdza po kolędzie.

"Pech chciał, że zamiast wizyty księdza, czekała go długo odwlekana wizyta w zakładzie karnym" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Mężczyzna wyjaśnił, że zdecydował się wrócić do kraju, ponieważ "irytowały go tamtejsze kobiety".

45-latek spędzi najbliższe dwa lata w więzieniu.

