Polska znajduje się pod wpływem potężnego wyżu, który zapewnia słoneczną, przeważnie bezchmurną pogodę, ale też sprawia, że temperatury na wschodzie kraju sięgają wyjątkowych wartości. W nocy i nad ranem we wtorek w niektórych częściach kraju oscylowały wokół 20 stopni mrozu. W dzień najchłodniej okazało się na Mazowszu i Podlasiu, gdzie słupki rtęci spadły do siedmiu kresek poniżej zera. Miejscami było jeszcze chłodniej.

Podobne wskazania pokażą termometry w środę, również aura będzie podobna. Mocno zaświeci słońce.

Pogoda na najbliższe dni. Nadchodzi śnieżny paraliż

Jeszcze mroźniej zrobi się natomiast w czwartek 22 stycznia. Co prawda nocne minimalne temperatury utrzymają się na podobnym, wyjątkowo niskim poziome, jak te notowane na początku tygodnia. Dojdą natomiast silne mrozy w ciągu dnia. W północno-wschodniej części kraju sięgną -12 stopni Celsjusza, a w centrum - 9. Powyżej zera będzie natomiast w południowo-zachodniej Polsce.

W czwartek 22 stycznia Polska na wchodzie Polski zrobi się jeszcze chłodniej, niż w ostatnich dniach

Również w czwartek z południa Europy zacznie docierać do nas układ niżowy, niosący olbrzymie ilości wilgoci - informuje serwis Twoja Pogoda i przypomina, że meteorolodzy już wcześniej ostrzegali, że ryzyko nadejścia tego typu układu barycznego tej zimy jest wysokie.



Od weekendu, 24-25 stycznia, rozpoczną się intensywne śnieżyce, które mogą potrwać nawet kilka dni. Do naszego kraju zawita bowiem kolejny, bliźniaczy niż z południa - wskazuje serwis.

Gdzie spadnie najwięcej śniegu?

Według prognoz modelu GFS, intensywnych opadów śniegu należy spodziewać się w województwach południowych i południowo-wschodnich, gdzie przybędzie do 20-30 centymetrów białego puchu. Dwa razy więcej spadnie go w Karpatach i Sudetach.



Napływające do Polski z południa kontynentu niże bywają nieprzewidywalne, całkiem więc możliwe, że dotrą w głąb kraju. Wówczas śnieżyc można się spodziewać również tam. W ciągu kilku dni może spać od 10 do 30 centymetrów śniegu.

Zawieje i zamiecie mogą utworzyć zaspy przekraczające pół metra wysokości.

Tak pogoda prognozowana jest w południowo i południowo-wschodniej Polsce do 28 stycznia. Wówczas gęste, pełne wilgoci chmury ustąpią słonecznej aurze. Jednocześnie znów zdecydowanie się ochłodzi, nawet do 20 stopni mrozu w nocy i 11 w dzień.

