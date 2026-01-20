- Wracając do domu przez Warszawę nie mogłem nie podziękować państwu za pomoc i wsparcie. Ukraina przechodzi bardzo ciężką zimę i wy jesteście z nami w tych trudnych okolicznościach - tak swoje nagranie w mediach społecznościowych rozpoczął szef ukraińskiej dyplomacji. Andrij Sybiha wyraził wdzięczność "każdej polskiej rodzinie, każdej osobie o otwartym sercu, całemu społeczeństwu polskiemu".

- W 2022 roku świat podziwiał Polskę, biorąc jako przykład, jak działać w warunkach wojny i kryzysu. Dzisiaj Polska ponownie stała się liderem pomocy, przykładem solidarności i skutecznej mobilizacji - zaznaczył Sybiha.

Szef ukraińskiego MSZ podziękował Polsce. "Jesteście niesamowici"

Ukraiński minister przekazał, że zbiórka środków finansowych zorganizowana z polskiej fundacji liczy już pięć milionów złotych. Prawie 40 tysięcy Polaków poparło tę zbiórkę. Jak przyznał, do ambasady Ukrainy w Warszawie zwracają się zwykli Polacy, oferując pomoc. Jako przykład wsparcia wskazał pana Krzysztofa i panią Ewę z małej miejscowości niedaleko Łodzi, którzy przekazali mieszkańcom Kijowa swój własny generator prądotwórczy.

- Jesteście niesamowici. Takie ludzkie wsparcie pokazuje prawdziwy stosunek narodu polskiego do Ukrainy. Inne kraje ponownie biorą przykład z Polski. Jeszcze raz bardzo dziękuję za taką pomoc oraz za ciepło, które ogrzewa nas w najciemniejszych chwilach. Razem jesteśmy niepokonani - zakończył minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Do zbiórki odniósł się też szef polskiej dyplomacji. "Działamy razem - Rząd i Obywatele - by wspólnie pomóc tym, którzy bronią nas przed wrogiem ze wschodu" - napisał w serwisie X wicepremier Radosław Sikorski.

Dramatyczna sytuacja w stolicy Ukrainy. Ruszyła akcja "Ciepło z Polski dla Kijowa"

Ukraińskie media podają, że akcja "Ciepło z Polski dla Kijowa" ruszyła w czwartek. Celem jest zakup generatorów prądotwórczych, stacji zasilających ich rozdystrybuowanie między mieszkańcami ukraińskiej stolicy. Twórcy inicjatywy podkreślają, że podczas gdy wielu mieszkańców miasta jest odciętych od dostaw energii wskutek rosyjskich ostrzałów, to w nocy temperatury spadają nawet do minus 17 stopni Celsjusza.

Zbiórkę zorganizowała fundacja "Stand With Ukraine", z którą w tym zakresie współpracę podjęło kilka organizacji i ruchów społecznych - Euromajdan-Warszawa, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation oraz Entrepreneurs Help.

"Reakcja Polaków przerosła nasze wyobrażenia. Pokazaliście, że nie jest Wam obojętny los sąsiadów. Dzięki Waszym wpłatom możemy zrobić znacznie więcej niż planowaliśmy" - przekazali twórcy zbiórki.

